चाणक्य नीति: दूसरों की बातों में आकर बर्बाद न हों, इन नीतियों से पहचानें सही और गलत सलाह

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य की नीतियां जीवन में हमेशा सही फैसले लेने की सीख देती हैं। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं, जिनका खामियाजा हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। चाणक्य नीति के अनुसार, किसी की भी सलाह मानने से पहले उसकी नीयत, अनुभव और सोच को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी 5 नीतियों के बारे में, जिनकी मदद से आप सही और गलत सलाह के बीच अंतर समझ सकते हैं।

अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह से बचें चाणक्य नीति के अनुसार, किसी भी महत्वपूर्ण काम में ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, जिसे उस विषय की अच्छी जानकारी और अनुभव हो। बिना जानकारी रखने वाला व्यक्ति भले ही अच्छी नीयत से सलाह दे, लेकिन उसकी बातों से आपको नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की राय लें जिसे व्यापार की अच्छी समझ हो। केवल दूसरों की सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करके बड़ा फैसला न लें।

सलाह देने वाले की नीयत जरूर पहचानें किसी व्यक्ति की सलाह मानने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह आपको सलाह क्यों दे रहा है। हर व्यक्ति आपकी भलाई के लिए ही सलाह दे, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपने फायदे, ईर्ष्या या स्वार्थ के कारण आपको गलत रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए किसी की बातों पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसके इरादों को समझने की कोशिश करें। जो व्यक्ति आपके हित के बजाय अपना फायदा देखता है, उसकी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

गुस्से और भावनाओं में आकर फैसला न लें चाणक्य नीति में समझदारी और विवेक से निर्णय लेने को बहुत महत्व दिया गया है। कई बार लोग गुस्से, डर या खुशी में आकर दूसरों की सलाह मान लेते हैं और बाद में पछताते हैं। उदाहरण के लिए, गुस्से में आकर नौकरी छोड़ना या किसी करीबी से रिश्ता तोड़ लेना गलत फैसला साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले शांत मन से सोचें। भावनाओं के बजाय समझदारी को महत्व दें।

बिना तर्क करने वाले लोगों से दूरी रखें मूर्ख और विवेकहीन लोगों की संगति से बचें। जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे बोलता है और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, उसकी सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे लोग कई बार अधूरी जानकारी के आधार पर बड़े-बड़े दावे करते हैं। इसलिए किसी की बात सिर्फ इसलिए न मानें कि वह आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है। उसकी बातों को तर्क और तथ्यों की कसौटी पर जरूर परखें।