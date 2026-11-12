धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है, जो अपनी अकड़, अहंकार और घमंड के कारण दूसरों को कम समझते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी बात को ही सही मानते हैं और दूसरों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में कई बार मन करता है कि उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी घमंडी व्यक्ति को जवाब देने के लिए उससे बहस करना जरूरी नहीं है?

आचार्य चाणक्य की नीतियों से सीख लेकर आप ऐसे लोगों को बिना कुछ कहे भी जवाब दे सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 3 बातें, जिन्हें जीवन में अपनाकर आप किसी भी अहंकारी व्यक्ति के सामने अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं।

गुस्से में आकर कभी न दें जवाब व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपना संयम बनाए रखना चाहिए। जब कोई आपके सामने अकड़ दिखाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो गुस्से में आकर उससे बहस करना सही नहीं है। दरअसल, अहंकारी व्यक्ति अक्सर यही चाहता है कि सामने वाला भी गुस्से में आकर अपनी मर्यादा भूल जाए। ऐसे में यदि आप शांत रहते हैं, तो आप उसकी इस कोशिश को सफल नहीं होने देते। आपकी शांति और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए किसी की अकड़ देखकर अपना मानसिक संतुलन न खोएं।

घमंडी व्यक्ति से बना लें उचित दूरी व्यक्ति को अपनी संगति सोच-समझकर चुननी चाहिए। हर किसी को समझाना या सुधारना आपके लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते और हमेशा दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं।

ऐसे लोगों के साथ बार-बार बहस करने से आपका समय और मानसिक शांति दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे उचित दूरी बना लें। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को बेवजह महत्व देना बंद कर देते हैं, तो धीरे-धीरे उसका प्रभाव भी आपके जीवन से कम होने लगता है। याद रखें, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता।

अपनी सफलता से दें घमंड का जवाब किसी अहंकारी व्यक्ति को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी मेहनत और योग्यता पर ध्यान दें। दूसरों को नीचा दिखाने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें।