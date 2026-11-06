चुगलखोरों को पहचानने में चाणक्य की ये 3 नीतियां करेंगी मदद, ऐसे लोगों से हमेशा बनाकर रखें दूरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। कुछ लोग सामने तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई और नुकसान करने का मौका तलाशते रहते हैं। ऐसे लोगों को आम भाषा में चुगलखोर कहा जाता है। ये दूसरों की बातें इधर-उधर पहुंचाकर रिश्तों में गलतफहमी पैदा करते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों के आधार पर ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे सावधान रहना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं चुगलखोर लोगों की पहचान करने के तीन तरीके।

चुगलखोरों से रखें 74 कदम की दूरी चाणक्य नीति में अलग-अलग स्वभाव के लोगों से उचित दूरी बनाए रखने की बात कही गई है। इसी क्रम में चुगलखोर व्यक्ति से 74 कदम की दूरी रखने का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सचमुच कदम गिनकर दूरी बनाई जाए, बल्कि इसका भाव यह है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा जगह नहीं देनी चाहिए।

चुगलखोर व्यक्ति अक्सर दूसरों की निजी बातें जानने में दिलचस्पी दिखाता है। वह आपकी छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान से सुनता है और बाद में उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के सामने सोच-समझकर ही अपनी बात करें।

सामने करते हैं तारीफ, पीठ पीछे करते हैं बुराई चुगलखोर लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनका दोहरा व्यवहार होता है। ऐसे लोग आपके सामने बहुत मीठा बोलेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। वे ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनसे ज्यादा आपका हितैषी कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उनके सामने से हटते हैं, वे दूसरों के बीच आपकी बुराई करने लगते हैं। कई बार वे आपकी सामान्य बातों को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति गलत धारणा बन सकती है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार-बार दूसरों की निजी बातें आपके सामने करता है, तो संभव है कि वह आपकी बातें भी दूसरों तक पहुंचाता हो।