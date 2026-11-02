मीठी जुबान पर मत जाइए! आचार्य चाणक्य ने बताए नकली चेहरों को बेनकाब करने के 4 अचूक तरीके

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जो बातें तो मीठी और मन मोह लेने वाली करते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय में साथ देना हो तो पीछे हो जाते हैं। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम यही है कि नकली लोगों को कैसे पहचानें जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ अलग स्वभाव के होते हैं। कई लोग अपने अंदर के डर और असुरक्षा को छिपाने के लिए श्रेष्ठ होने का ढोंग करते हैं।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसे ही दिखावटी और नकली लोगों की पहचान करने का सरल तरीका बताया है, जो बातें तो मीठी करते हैं लेकिन मुश्किल समय में साथ देने के बजाय पीछे हट जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को किसी की चिकनी-चुपड़ी बातों पर विश्वास करने के बजाय उसकी आदतों, आचरण और फैसलों पर गौर करना चाहिए। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के बताए कुछ ऐसे संकेत जिनसे आप बड़ी आसानी से असली और नकली लोगों के बीच में फर्क कर पाएंगे।

स्वार्थी आचार्य चाणक्य का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा पहचानने का सही तरीका तब होता है, जब उसके सामने कोई स्वार्थ न हो। जब न तो प्रशंसा की इच्छा हो और न ही कोई निजी लाभ कमाने की भावना।

ऐसे मौकों पर उसका असली चेहरा सामने आता है। अगर किसी व्यक्ति की अच्छाई सिर्फ उसके फायदे तक ही सीमित है, तो ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। जिम्मेदारी निभाने से भागना आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य करने और जिम्मेदारी निभाने में टालमटोल करता है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े वादे क्यों न करें लेकिन वह किन बातों से बचता है यह काफी मायने रखता है। अपनी जिम्मेदारी से भागना, सही जवाब न देना या बातचीत में कतराना आमतौर पर व्यक्ति की छिपी हुई मंशा को दिखाता है।

तनाव और समस्या आचार्य चाणक्य का मानना था कि जीवन में आने वाले तनाव और संकट व्यक्ति का असली चेहरा सामने लाते हैं। उनका मानना था कि जब किसी व्यक्ति पर दबाव होता है, तो उसके अंदर छिपे स्वभाव उजागर होते हैं।

जब हालात चुनौतीपूर्ण हों तब देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति ईमानदार रहता है या चालाकी दिखाता है, शांत रहता है या आक्रामक हो जाता है। मुश्किल समय में दिखाई देने वाला स्वभाव ही गहरी आदतों का प्रतिबिंब होता है। वफादारी आचार्य चाणक्य वाफादारी पर अपनी सोच काफी स्पष्ट रखते थे। उनका मानना था कि बाहरी प्रशंसा से ज्यादा महत्व इस बात का है कि व्यक्ति निजी तौर पर किसका सम्मान करता है। वह अपने जीवन में किसी राय को गंभीरता से लेता है।