चाणक्य नीति: इन 5 लोगों को भूलकर भी न दें उधार, डूब जाएगा आपका पूरा पैसा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसी कई शिक्षाएं दी हैं जो आज के युग में प्रासंगिक हैं। यही नहीं अगर लोग उनका पालन करते हैं जो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कई बार जीवन में हम कुछ ऐसे निर्णय कर लेते हैं जिनसे आगे के समय में कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।

उन्हीं में से हैं किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे उधार देना। अक्सर लोग जब किसी को उधार देते हैं तब यही उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सुविधानुसार जल्द ही उनका पैसा वापस कर देगा, लेकिन कई बार पैसा कभी वापस नहीं मिलता है।

आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को कुछ लोगों को बोलकर भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई कभी वापस नहीं मिलेगी। आइए आपको बताते हैं उनेक बारे में। धोखा देने वाले व्यक्ति को आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति कभी किसी भी भी पहले धोखा दे चुका हो उसको अगर आप पैसा उधार में देते हैं, तो आपका पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी ही बातों से मुकर सकता है और उससे आपको पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप किसी को भी पैसा उधार में देने से पहले उसके व्यवहार और पुराने लेन-देन के बारे में जानकारी जरूर लें।

लालची व्यक्ति को लालची व्यक्ति किसी के भी धन को अपना मान बैठता है। आपको उससे हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति को पैसा उधार देने से पहले कई बार सोच लें, तभी बेहतर होता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि लालच इंसान को अपने फायदे के लिए दूसरों की परेशानी नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकता है और ऐसे में वो व्यक्ति आपसे लिए हुआ धन वापस भी नहीं करता है।

मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति आपसे लिए हुए उधार के पैसे को तुरंत ही खर्च कर देता है और उधार का पैसा वापस करने में असमर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति को आप भूलकर भी पैसा उधार न दें, नहीं तो आपका पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार, मूर्ख व्यक्ति को आर्थिक मामलों को गंभीरता से लेने की समझ ही नहीं होती है जिससे वो किसी के भी पैसे की सुरक्षा नहीं कर पाता है।

अहंकारी व्यक्ति को अहंकार व्यक्ति को अपनी गलतियां स्वीकार करने और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से रोक सकता है। अहंकारी स्वभाव का व्यक्ति उधार लेने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेता है। आपके लिए किसी को भी पैसा देने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह आपके भरोसे और सहयोग का सम्मान करता है या नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार, आपको अहंकारी व्यक्ति को पैसे उधार देने से हमेशा बचना चाहिए।