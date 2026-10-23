चाणक्य नीति: अपनों से भी छिपाकर रखें ये 5 बातें, वरना जिंदगी भर पछताएंगे

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत के महान आचार्य चाणक्य को अपने समय का सबसे बुद्धिमान और परम ज्ञानी पुरुष माना जाता है। माना जाता है कि, जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता, समृद्धि, शांति और दुश्मनों पर जीत हासिल करनी है, उसे चाणक्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए।

चाणक्य ने सदियों पहले जिन सिद्धांतों का वर्णन किया था, उसे आज हम 'चाणक्य नीति' कहते हैं। जब व्यक्ति आचार्य चाणक्य के सिद्धांत को पढ़ता और समझता है, तो उसे धीरे-धीरे जीवन में अच्छे-बुरे का समझ अपने आप हो जाता है।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि, अगर आपको भी यह लगता है कि हमें परिवार के साथ हर बात साझा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे सबसे करीबी हैं, तो चाणक्य के मुताबिक, आप बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं, जिन्हें हमें अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि, परिवार के सामने कुछ बातों पर चर्चा करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो बातें जिन्हें छिपाकर रखनी चाहिए।

आर्थिक परेशानियां चाणक्य नीति के मुताबिक, अगर आपको व्यापार में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है या कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके बारे में परिवार को बताने से बचना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि आर्थिक नुकसान या कर्ज के बारे में सुनते ही परिवार के सदस्य चिंतित हो सकते हैं, जिससे घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र अपने परिवार से तभी करें जब आपको असल में उनकी मदद की जरूरत पड़ें, वरना इसे अपने तक ही रखें।

पति-पत्नी के आपसी झगड़े चाणक्य का मानना था कि, व्यक्ति को आपसी झगड़े या जीवनसाथी के साथ मतभेदों को कभी भी परिवार के अन्य सदस्यों के सामने जग जाहिर नहीं करना चाहिए। जब आप पारिवारिक संघर्षों की चर्चा दूसरों के सामने करते हैं, तो यही लोग आपके सामने झूठी सहानुभूति दिखाने के साथ पीठ पीछे आपका मजाक भी उड़ाते हैं। इससे रिश्तों में और भी कड़वाहट बढ़ जाती है। सबसे बुद्धिमत्ता का काम यही है कि शांति से बैठकर अपने व्यक्तिगत विवादों को सुलझाया जाए।

कार्यस्थल से जुड़ी बातें चाणक्य नीति के मुताबिक, व्यक्ति को कभी भी कार्यस्थल पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुए अपमान को घरवालों को नहीं बताना चाहिए। जब आप अपनी ये बातें घर के सदस्यों के सामने साझा करते हैं तो उनकी नजरों में आपकी वैल्यू धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं, इसलिए कार्यस्थल से जुड़ी जरूरी बातें ही घरवालों के साथ शेयर करें।

अपनी कमजोरी का खुलासा चाणक्य नीति के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी तरह की कोई कमजोरी या डर होता है। उनका मानना था कि अपनी कमजोरी भूलकर भी दूसरों को न बताए, यहां तक कि परिवार के किसी सदस्य को भी क्योंकि भविष्य में किसी बहस के दौरान लोग आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखा सकते हैं। इससे लोग आपके फैसलों पर भी असर दिखा सकते हैं।