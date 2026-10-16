ऑफिस हो या घर, हर जगह दबदबा बनाकर रखने वालों से निपटने के लिए अपनाएं चाणक्य की 3 नीतियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है, जो हर बात में अपनी चलाना चाहते हैं। ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश करता है, तो घर में कोई आपकी भावनाओं और फैसलों को महत्व नहीं देता। कई बार ऐसे लोग मानसिक तनाव का कारण बन जाते हैं।

लेकिन आचार्य चाणक्य की नीतियों से प्रेरणा लेकर हम आत्मविश्वास, समझदारी और धैर्य के साथ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना सीख सकते हैं। आइए जानते हैं 3 ऐसी नीतियां, जो आपको दूसरों के दबाव में आने से बचने में मदद कर सकती हैं।

अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने जाहिर न करें चाणक्य नीति से जुड़ी एक प्रमुख सीख है कि व्यक्ति को अपनी निजी बातें सोच-समझकर दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए। हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी भावनाओं, डर या मजबूरियों का गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए ऑफिस हो या घर, अपनी निजी परेशानियां केवल भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपनी भावनाएं छिपाकर रखें, बल्कि सही व्यक्ति पर भरोसा करना सीखें। अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं को भी आत्मविश्वास के साथ सामने रखें। जब आप अपनी सीमाओं और ताकत को समझते हैं, तो दूसरों के लिए आपको दबाना मुश्किल हो जाता है।

पहली बार में ही अपनी सीमाएं स्पष्ट करें जो लोग दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, वे कई बार यह देखने का प्रयास करते हैं कि सामने वाला कितना विरोध करता है। यदि कोई बार-बार आपकी बात काटता है, अपमान करता है या आपका अनुचित फायदा उठाता है, तो उसे स्पष्ट शब्दों में रोकें।

आप कह सकते हैं, "मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप भी मेरी बात समझें। क्‍योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ही सुनता रहूं और आप बोलते रहें।" ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय ले, तो तथ्यों के साथ अपनी भूमिका स्पष्ट करें। घर में भी अपनी पसंद और असहमति व्यक्त करना सीखें। याद रखें, अपनी सीमाएं तय करना बदतमीजी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा करना है।

हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं जब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे समय में चुप रहकर परिस्थिति को समझना और सोच-समझकर जवाब देना चाहिए।