चाणक्य नीति: दिन-रात एक करने के बाद भी सफलता दूर? सिर्फ 3 आदतें बदलिए और दूसरों से 10 गुना तेजी से आगे बढ़िए

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर कोई जीवन में सफल होने की इच्छा रखता है। कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी मनचाही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं और जीवन भर खुद को संतोष देते हैं। जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के साथ सही योजना, बुद्धिमत्ता और निरंतरता की सहायता से काफी तेजी से सफलता हासिल करते हैं। तो इन दोनों में आखिर क्या अंतर है? क्या आज के समय में सिर्फ मेहनत करना ही काफी है या इसके साथ कुछ और करना भी जरूरी है?

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर कड़वा सत्य बताया है। उनका मानना था कि सिर्फ ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ सही समय पर और सही तरीके से उस ज्ञान का इस्तेमाल करना आना चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति निरंतर अपनी आदतों, सोच और फैसले लेने की क्षमता पर निरंतर काम करता है, तो वह अपने आप में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आचार्य चाणक्य ने 'चाणक्य नीति' में तीन चीजों को महत्वपूर्ण माना है, जो किसी भी व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा अनुशासित, समझदार और सफल बना सकते हैं।

समय को बर्बाद न होने दें किसी भी मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान चीज उसका समय होना चाहिए। आप जीवन में खोया हुआ पैसा फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो समय अपने बर्बाद कर दिया फिर वह कभी वापस नहीं आता है। इसलिए जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करना जानता है, वह जीवन के कई पहलुओं पर दूसरों से आगे ही रहेगा।

चाणक्य के मुताबिक, व्यक्ति को अपने समय का एक-एक पल उपयोग करना चाहिए। चाहे आप छात्र हों, नौकरी करते हों या अपना बिजनेस चलाते हों, हर काम के लिए सही योजना बनाना बेहद जरूरी है। बेवजह की टालमटोल, आलस और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत करने से पहले एक योजना बनाएं और उसी के हिसाब से काम करें।

अपने ज्ञान और अनुभव को सीमित न करें जीवन में डिग्री या किताबों से मिला ज्ञान आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं है। लाइफ हमें हर कदम पर कुछ न कुछ नया जरूर सिखाती है। इसलिए अपने अनुभवों से सीखना और लगातार नया ज्ञान हासिल करना जारी रखें।

चाणक्य कहते हैं कि, ज्ञान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, आपकी सोचने-समझने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। आप समस्या को अलग-अलग नजरिए से देखना सीखेंगे और जरूरी फैसले लेते समय आपको ज्यादा स्पष्टता मिलेगी।

जीवन में ज्ञान और अनुभव बढ़ाने के लिए आपको किताबें पढ़ने के साथ ज्ञानवान लोगों से मिलना चाहिए, नई-नई चीजें सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को समझकर उससे सीख लेनी चाहिए। चाणक्य का मानना था कि अनुभवों से मिला ज्ञान किताबी ज्ञान से काफी कीमती होता है। इसलिए हर परिस्थिति में कुछ न कुछ नया जरूर सीखते रहें।

कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें चाणक्य का मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ सही समय पर लिया गया फैसला भी बेहद जरूरी है। स्थिति को समझे बिना जल्दबाजी में फैसला लेना काफी नुकसान देह साबित हो सकता है।

चाणक्य नीति में कहा गया है कि, चतुराई का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गलत मार्ग पर चलना है, बल्कि इसका असल मतलब है परिस्थिति का सावधानीपूर्वक विचार करके, उसके परिणामों को समझकर और उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए बुद्धिमानी से कार्य करना।

चाणक्य का मानना था कि मुश्किल समय में भावनात्मक रूप से फैसले लेने की बजाय शांत मन से स्थिति का आकलन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद और अनुभवी लोगों से राय जरूर लें। कहते हैं कि सही समय पर लिया गया फैसला कई समस्याओं का निवारण कर सकता है।