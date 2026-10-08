30 की उम्र में कदम रखने से पहले चाणक्य के ये 9 सबक बदल देंगे आपकी सोच
आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने 'चाणक्य नीति' में जीवन के हर ...और पढ़ें
HighLights
अत्यधिक ईमानदारी से बचें, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं।
अपने लक्ष्यों और योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें।
कोई भी कार्य शुरू करने से पहले तीन प्रश्न पूछें।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण व्यक्ति से सम्राट बनने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। चाणक्य ने अपने ज्ञान को चाणक्य नीति के रूप में संग्रहित करने का काम किया है, जिसमें शासन, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति आदि के सिद्धांत लिखे गए हैं।
चाणक्य ने अपनी गहरी सोच को 'चाणक्य नीति' नामक पुस्तक में लिखा है, जिसे कई लोगों ने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से समझदारी से निपटने का ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ा है। चाणक्य के शब्द सीधे और स्पष्ट होते हैं।
उन्होंने बिना लाग-लपेट के अपना सच सभी के सामने रखा है, ताकि हर को जीवन की कड़वी सच्चाई को समझ सके। उन्होंने दोस्ती, दुश्मनी, शिक्षा आदि विषयों पर व्यापक रूप से लिखा है, जो हमेशा विचार करने योग्य है।
चाणक्य की बहुत-सी बातें स्मरणीय योग्य हैं, लेकिन 9 ऐसे कथन हैं, जिन्हें हर किसी को पढ़ना समझना चाहिए। खासकर अगर आप युवा हैं और उम्र के पड़ाव में 30 साल के होने वाले हैं, तो आचार्य चाणक्य की यें बातें आपके सोचने का नजरिया बदल देगी।
चाणक्य के अनमोल कथन
1. कभी भी हद से ज्यादा ईमानदार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर सीधे-साधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को ही सबसे पहले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
2. हमें कभी भी बीते हुए समय के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, और न ही भविष्य के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति सिर्फ वर्तमान पल में जीने पर विश्वास करते हैं।
3. जीवन में जब भी लगे कि डर आप पर हावी हो रहा है, आप उस पर हावी होकर उसे पहले ही नष्ट कर दो।
4. जो कुछ भी अपने करने का सोचा है, उसे दूसरों के सामने जाहिर करने से बचें। बुद्धिमान इंसान से परामर्श करके उसे गुप्त रखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें।
5. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि, कभी भी अपने से नीचे या ऊंचे दर्जे के लोगों से दोस्ती न करें। ऐसी दोस्ती से आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी।
6. व्यक्ति अकेला जन्म लेता है और अकेला मरता है, वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों का भोग भी अकेला ही करता है और वह अकेले ही नरक या परमलोक को प्राप्त करता है।
7. फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है।
8. जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने रहस्यों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यह आपको बर्बाद कर देगा।
9. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि, कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से तीन सवाल पूछने चाहिए।
- पहला- मैं यह क्यों कर रहा हूं?
- दूसरा- इसके संभावित परिणाम क्या होंगे?
- तीसरा- क्या मैं इस काम में सफल हो पाउंगा?
जब आप इन सवालों के बारे में गहराई से सोच-विचार कर लें और संतोषजनक जवाब पा लें, तभी आगे बढ़ना चाहिए।
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