जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर काम आएंगी आचार्य चाणक्य की ये 5 बातें, निराशा के अंधेरे में बनेंगी उम्मीद की किरण

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सब कुछ अच्‍छा होता रहता है, कभी दिक्‍कतें आ जाती हैं। कभी सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है, तो कभी अचानक ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, जब समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। नौकरी में परेशानी, आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव या किसी बड़े नुकसान के बाद इंसान के जीवन को निराशा घेर लेती है।

ऐसे मुश्किल समय में आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें धैर्य रखने और सही फैसला लेने की सीख देती हैं। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई हैं, जो कठिन परिस्थितियों में इंसान को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 जरूरी बातें।

संकट में धैर्य को न छोड़ें मुश्किल समय में घबराकर लिया गया फैसला कई बार परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसलिए संकट आने पर सबसे पहले खुद को शांत रखने की कोशिश करें। चाणक्य नीति की सीख के अनुसार, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखता है, वह मुश्किल रास्ते से भी बाहर निकल सकता है। परेशानी कितनी भी बड़ी हो, जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए। अपनी कमजोरी हर किसी को न बताएं जीवन में हर व्यक्ति आपका हितैषी हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी निजी परेशानियां, कमजोरियां और डर हर किसी के सामने बताने से बचना चाहिए। मुश्किल समय में हम किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में गलत व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी बताना नुकसानदायक हो सकता है। बीते समय का पछतावा न करें आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, 'अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत'। मुश्किल दौर में अक्सर इंसान बार-बार पुरानी गलतियों के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है कि अगर उस समय दूसरा फैसला लिया होता तो आज स्थिति अलग होती। लेकिन बीते हुए समय को वापस नहीं बदला जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि जब समय होता है, तभी सही कदम उठा लेना चाहिए।