Office Politics से हैं परेशान? चाणक्य की इन 5 नीतियों से बनें सबसे स्मार्ट, कोई नहीं कर पाएगा आपका इस्तेमाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में काम करते समय केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही लोगों को पहचानना और अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है। कार्यस्थल पर अलग-अलग स्वभाव के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे में कई बार जरूरत से ज्यादा भरोसा या अपनी निजी बातें साझा करना परेशानी का कारण बन सकता है।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को व्यवहार, गोपनीयता और सावधानी से जुड़ी कई बातें बताई हैं। इन्हीं नीतियों को कार्यस्‍थल पर भी पॉलिटिक्‍स से बचने के लिए अपनाया जा सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य की ऐसी 5 नीतियां, जो ऑफिस में दूसरों द्वारा खुद का अनुचित लाभ उठाने से बचने में आपकी मदद कर सकती हैं।

अपनी कमजोरियां हर किसी को न बताएं चाणक्य नीति में अपनी कमजोरियों को हर व्यक्ति के सामने जाहिर करने से सावधान किया गया है। ऑफिस में भी अपनी निजी परेशानियां, डर या ऐसी बातें हर सहकर्मी के साथ साझा करने से बचना चाहिए, जिनका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि जरूरत पड़ने पर किसी से मदद न लें। लेकिन अपनी निजी जानकारी केवल भरोसेमंद व्यक्ति या उचित माध्यम के साथ ही साझा करना बेहतर होता है। जरूरत से ज्यादा सीधे न बनें चाणक्य की नीतियों में अत्यधिक सरल और सीधे स्वभाव को लेकर सावधानी बरतने की बात कही गई है। अक्सर बहुत ज्यादा झुकने या हर बात मान लेने वाले व्यक्ति की सीमाओं को दूसरे लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं।

ऑफिस में विनम्र रहना अच्छी बात है, लेकिन गलत बात पर अपनी सीमा तय करना भी जरूरी है। किसी सहकर्मी की अनुचित मांग को केवल उसे खुश करने के लिए स्वीकार न करें। अपनी हर योजना किसी को न बताएं ऑफिस में अपनी भविष्य की योजनाएं, रणनीति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी हर व्यक्ति के साथ साझा करने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति में अपने रहस्यों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है।

अगर कोई योजना अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसके बारे में जरूरत से ज्यादा चर्चा करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर है। आधिकारिक या जरूरी जानकारी संबंधित लोगों के साथ ही साझा करें। चुपचाप मेहनत करें और परिणाम पर ध्यान दें अपनी मेहनत के बारे में बार-बार चर्चा करने के बजाय अपने काम को मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाणक्य की नीतियों से जुड़ी सीख यह है कि व्यक्ति को अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए।

ऑफिस में किसी नए आइडिया या योजना की जानकारी हर किसी को देने के बजाय सही समय पर उसका परिणाम सामने रखना आपके काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही अपने काम का रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखना भी उपयोगी होता है।