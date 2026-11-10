चाणक्य नीति: इन 4 तरह के लोगों की मदद करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, राजनयिक और अच्छे रणनीतिकार थे। उन्होंने चाणक्य नीति नाम की एक किताब लिखी थी। अपनी किताब में चाणक्य कहते हैं कि, दूसरों की मदद करना दुनिया का सबसे बड़ा एहसास है।

व्यक्ति को हर उस इंसान की सहायता करनी चाहिए, जो जरूरतमंद है जिन्हें सच में आपकी मदद चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आगे आते हैं, तो मुश्किल समय में आपकी मदद के लिए भी कई हाथ आगे बढ़ते हैं।

लेकिन, चाणक्य अपनी नीति में यह भी कहते हैं कि, समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, तो आप खुद मुश्किल में पड़ जाते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य ने किस तरह के लोगों की मदद करने को मना किया है।

ऐसे लोगों की मदद करने से कोई फायदा नहीं होता है। इससे सिर्फ आपका पैसा और सबसे जरूरी समय बर्बाद होता है। इसलिए दूसरों की मदद करते समय इन बातों का ध्यान रखें। चाणक्य कहते हैं कि आपको कभी भी मूर्ख लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए।

मतलबी इंसान चाणक्य के मुताबिक, आपको कभी भी स्वार्थी जिसे आम बोलचाल की भाषा में मतलबी भी कहा जाता है, मदद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई और एहसानमंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों की मदद नहीं करें।

झूठ बोलने वाला इंसान जो इंसान हर बात पर झूठ बोलता है उसकी मदद करने से बचना चाहिए। ऐसे इंसान की मदद करने से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा झूठ बोलने वाले इंसान की सहायता करने से समाज में आपकी इज्जत पर भी असर पड़ सकता है।