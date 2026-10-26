एक अच्छा बेटा कैसे बनता है परिवार की सबसे बड़ी ताकत? चाणक्य के श्लोक से समझें इसका अर्थ
आचार्य चाणक्य की नीतियां बताती हैं कि बेटे का व्यवहार परिवार की खुशहाली और सम्मान को सीधे प्रभावित करता है। ...और पढ़ें
HighLights
कुपुत्र पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है।
सुपुत्र शिक्षा और संस्कार से परिवार का नाम रोशन करता है।
आदर्श बेटे में ज्ञान, सम्मान और अनुशासन के गुण हों।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी लोगों के जीवन, परिवार और संतान से जुड़ी कई जरूरी बातों के बारे में अहम जानकारी देती है। उनकी नीतियां हमें सही मार्ग पर चलने और अच्छे संस्कार को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। चाणक्य का कहना था कि किसी भी घर में बेटे की आदतें और उसका व्यवहार का असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है।
बेटा अगर अच्छा, समझदार, संस्कारी और सही आचरण वाला हो, तो परिवार में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है, जबकि गलत आदतें और बुरा व्यवहार करने वाले बच्चे हमेशा परिवार की लिए समस्या खड़ी करते हैं और मान-सम्मान को ठेस पहुंचते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि एक बेटे में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में।
श्लोक: एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना।
दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा।।
अर्थात्- इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल में एक सूखे पेड़ में आग लगने से आसपास के दूसरे पेड़ भी जलकर राख हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से एक गलत आचरण और वाला बेटा भी अपने साथ-साथ पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है।
चाणक्य की इस सीख में कहा गया है कि माता-पिता को अपनी संतान के व्यवहार और आदतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे की संगति गलत लोगों के साथ है, तो उसे ऐसी संगति से दूर रखना चाहिए।
श्लोक: एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना।
आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चन्द्रेण शर्वरी।।
अर्थात्- चाणक्य नीति शास्त्र के इस श्लोक में बताया गया है कि, एक होनहार और पढ़ा-लिखा बेटा पूरे परिवार का नाम रोशन करने के साथ समाज में मान-सम्मान बढ़ाता है। जिस प्रकार चंद्रमा रात के अंधेरे में दूर-दूर तक रोशनी फैलाता है, ठीक उसी प्रकार एक गुणवान बच्चा अपने परिवार को खुशियां और सम्मान देता है।
इसका असल मतलब है कि परिवार का नाम रोशन करने के लिए बहुत सारी संतानें होना जरूरी नहीं है। एक गुणकारी और अच्छी संतान ही आपको और आपके परिवार को गर्व महसूस करा सकती है।
आदर्शवादी बेटा बनने के 6 गुण
आचार्य चाणक्य की नीति के मुताबिक एक आदर्शवादी बेटा बनने के कुछ खास गुणों का होना बेहद जरूरी है।
एक अच्छे बेटे में पढ़ाई और ज्ञान से सही निर्णय लेने, सीखने और आत्मनिर्भर बनने के गुण होने जरूरी हैं।
बड़ों का आदर-सम्मान करने के साथ उनकी भावनाओं को समझें।
परिवार की जरूरतों और मुश्किल समय में अपनों के साथ खड़ा रहे।
सच्चाई, अनुशासन और अच्छे व्यवहार को अपनाएं ताकि जीवन में अपने साथ के लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
अच्छे कर्म करें और मेहनत से अपने और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करें।
यह भी पढ़ें- चाणक्य नीति: अपनों से भी छिपाकर रखें ये 5 बातें, वरना जिंदगी भर पछताएंगे
यह भी पढ़ें- अमीरी का असली सीक्रेट: चाणक्य नीति के ये नियम अपनाए, तो कभी नहीं देखना पड़ेगा आर्थिक संकट!
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।