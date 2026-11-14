किसी व्यक्ति में दिखें ये 3 आदतें तो समझ जाएं दाल में कुछ काला है, चाणक्य ने बताया धोखेबाजों का स्वभाव

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में हर किसी पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन कई बार यही भरोसा धोखे की वजह बन जाता है। कुछ लोग सामने से बहुत अच्छे बनते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है।

आचार्य चाणक्य ने भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और उसकी पहचान को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चाणक्य नीति के अनुसार, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी तीन आदतों के बारे में, जिनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है।

जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना और तारीफ करना आचार्य चाणक्य की नीतियों से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार, जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपके सामने इतनी तारीफ करते हैं कि आपको लगता है कि उनसे अच्छा आपका कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता। वे आपकी हर बात को सही बताते हैं और आपकी छोटी-छोटी बातों की भी तारीफ करते हैं।

लेकिन कई बार इस मीठी बोली के पीछे उनका अपना स्वार्थ छिपा हो सकता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को समझकर अपना काम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है, तब तक वे आपके आसपास बने रहते हैं। इसलिए किसी की मीठी बातों से प्रभावित होने के बजाय उसके काम और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए।

जरूरत पड़ने पर अचानक बदल जाता है व्यवहार किसी व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का एक तरीका उसका व्यवहार भी है। कुछ लोग सामान्य दिनों में आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करते और न ही आपकी परेशानियों में आपका साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें आपसे कोई काम पड़ता है, उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है।

बातों को छिपाना और घुमा-फिराकर जवाब देना किसी व्यक्ति की तीसरी आदत जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वह है बातों को साफ-साफ न बताना। कुछ लोग सीधे सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय बात को घुमाने लगते हैं। जब उनसे किसी जरूरी विषय पर सवाल किया जाता है, तो वे कभी कोई बहाना बनाते हैं तो कभी दूसरी बात शुरू कर देते हैं।