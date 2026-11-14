Chhath Puja 2026: आखिर कैसे शुरू हुई छठ पूजा की परंपरा, क्यों राजा प्रियंवद ने त्यागने चाहे थे अपने प्राण?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, छठ पूजा (Chhath Puja 2026) के दूसरे दिन यानी आज शाम से खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। वहीं, इस व्रत का समापन 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा और लोगों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। हर साल श्रद्धालु पूरे उत्साह, भक्ति और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। इस दौरान घर से घाट तक बेहद खास रौनक देखने को मिलती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, छठ पूजा को विधिपूर्वक करने से संतान को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही छठी मैया और भगवान सूर्य की कृपा बरसती है। क्या आप जानते हैं कि इस महापर्व को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं छठ पूजा के इतिहास (Chhath Puja History) के बारे में।

कैसे शुरू हुई छठ पूजा? पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में प्रियंवद नाम के एक राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण दोनों परेशान रहते थे। इस चिंता से परेशान होकर वे दोनों एक दिन महर्षि कश्यप के पास गए। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी बात बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यज्ञ करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद प्रियंवद और मालिनी ने यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक मृत पैदा हुआ।

पुत्र वियोग के कारण राजा प्रियंवद ने अपने प्राण त्यागने का फैसला लिया। उसी दौरान देवी देवसेना प्रकट हुईं। उन्होंने राजा से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं। इसी वजह से मुझे 'षष्ठी' कहा जाता है। तुम विधिपूर्वक मेरी आराधना करो। इसके बाद राजा ने विधिपूर्वक देवी की पूजा-अर्चना की। पूजा के फलस्वरूप उन्हें जीवित पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यता है कि इसी घटना के बाद से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। छठ पूजा की इस कथा का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में मिलता है।