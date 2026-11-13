Chhath Puja 2026: कहीं नहीं दिखेगी ऐसी आस्था, बच्चों को लांघकर व्रती देती हैं आयुष्मान का आशीर्वाद

अमृत बाउरी, निचितपुर (धनबाद)। Chhath Puja Dhanbad Unique Tradition: लोक आस्था के महापर्व छठ पर आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। धनबाद के निछानी छठ घाट की परंपरा संतान की दीर्घायु की कामना और निरोगी जीवन के आशीर्वाद से जुड़ी है।

उदीयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर घाट से घर लौट रहीं छठ व्रतियों के आगे रास्ते में माताओं द्वारा अपने अपने छोटे-छोटे बच्चों को जमीन पर लिटा दिया जाता है जिन्हें छठ व्रतीयां आशीर्वाद स्वरूप लांघते हुए अपने घर जाती है।

छठ व्रतीयां भी बच्चों को लांघते हुए दीघायु की आशीर्वाद देते हैं । आस्था के इस अनूठे संगम को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है । मान्यता है कि छठ व्रतियों के लांघने से बच्चों को छठी मैया का आर्शीवाद मिलता है और वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इस वर्ष भी छठ में आस्था का इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।