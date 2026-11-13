Chhath Puja 2026: नहाय-खाय के साथ धनबाद में चार दिवसीय छठ महापर्व शुरू, आज खरना

जागरण संवाददाता, धनबाद। Chhath Puja 2026 Nahaye Khaye: लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को नहाय-खाय और कद्दू-भात के साथ शुरू हो गया। महापर्व को लेकर धनबाद शहर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है।

सुबह से ही छठ व्रती पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए घरों में कद्दू, दाल और चावल का प्रसाद तैयार करने में जुटे रहे। विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों के बीच भी प्रसाद वितरित किया गया।

छठ को लेकर दीपावली के बाद से ही घरों में तैयारियां शुरू हो गई थीं। बाजारों में भी पर्व की रौनक देखने को मिली। बांस से बने सूप, डाला और पूजन सामग्री के साथ फलों की खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है।