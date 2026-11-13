Chhath Puja 2026: खरना का प्रसाद सिर्फ केले के पत्ते पर ही क्यों परोसा जाता है? इस पवित्र परंपरा में छिपा है रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 13 नवंबर से आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) की शुरुआत हो गई है। चार दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक और कठिन व्रत के दूसरे दिन 'खरना' मनाया जाता है, जिसका विशेष महत्व है।

इस अवसर पर व्रती महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को छठी मइया की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर उन्हें प्रसाद का भोग लगाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि खरना का प्रसाद हमेशा केले के पत्ते पर ही परोसा जाता है। क्या आप इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक और पारंपरिक वजहों के बारे में।

क्या है इसके पीछे की वजह? हिंदू धर्म में केले के पेड़ और उसके पत्तों को अधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। धातु या अन्य बर्तनों की तुलना में केले के पत्ते को शुद्ध माना जाता है क्योंकि इनका उपयोग केवल एक ही बार होता है, जिससे इनके अशुद्ध या जूठा होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यही कारण है कि छठ महापर्व की शुद्धता को बनाए रखने के लिए खरना के प्रसाद हेतु केले के पत्तों का ही उपयोग किया जाता है।