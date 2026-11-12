Chhath Puja 2026: बांस के दउरे की जगह ले रहा पीतल और स्टील का सूप, छठ पूजा की इस बदलती परंपरा पर क्या कहते हैं शास्त्र?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली-धनतेरस के बाद लोगों को छठ पूजा का बेसब्री से इंतजार होता है। इस साल 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर, शुक्रवार को नहाय खाय से होगी, जो 16 नवंबर, सोमवार को उषा अर्घ्य (भोरवा घाट) के साथ समाप्त होगी। वैसे तो छठ का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन यह त्योहार उत्तर भारत में प्रमुख तौर पर मनाया जाता है।

छठ महापर्व के दौरान बांस से बने सूप और टोकरी जिसे स्थानीय भाषा में 'डाला' या 'दउरा' भी कहते हैं, कि काफी महिमा है। छठ पर्व के दौरान व्रती महिलाएं बांस की सुपली में पूजा सामग्री रखकर सूर्य देव और छठी मैय्या को अर्घ्य देती हैं। लेकिन बदलते समय के साथ मार्केट में पीतल या अन्य धातुओं से बनी टोकरी और सूप मौजूद है। छठ करने वाले अधिकतर लोग इस महापर्व के दौरान धातुओं से बनी टोकरियों का इस्तेमाल पूजा के लिए करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना धार्मिक नजरिए से सही माना जाता है आइए जानते हैं इसके बारे में।

तेजी से बदलती दुनिया का असर भारतीय तीज-त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। छठ आते ही मार्केट में बांस से तैयार हुए दउरी और सुपली मिलने लग जाते हैं। कई लोग छठ पूजा के दौरान इनका इस्तेमाल करते हैं।

समय के साथ बांस से बनने वाला दउरा और सुपली का स्थान पीतल की सुपली ने ले लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनका टिकाऊपन होना। जहां बांस से बनी इन सामग्रियों को हर साल छठ पूजा पर नया खरीदना पड़ता है, वहीं पीतल से बने सुपली और दउरा एक बार खरीद लेने से बार-बार इस्तेमाल किया जाता है।

छठ महापर्व 2026 कैलेंडर 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को नहाय खाय 14 नवंबर 2026, शनिवार को खरना 15 नवंबर 2026, रविवार को संध्या अर्घ्य 16 नवंबर 2026, उषा अर्घ्य और पारण छठ पूजा में बांस क सूप और दउरा का महत्व छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप और दउरा दोनों का अलग-अलग काम होता है। सूंप बांस की पतली पट्टियों से निर्मित चौड़ा और चपटा बर्तन होता है। इसमें छठ व्रत करने वाली महिलाएं ठेकुआ, फल, नारियल, अदरक, हल्दी और दूसरे तरह के प्रसाद रखती हैं। वहीं बांस से बनी टोकरी को दउरा कहा जाता है। इसमें छठ पूजा से जुड़ी संपूर्ण सामग्री रखी जाती है। परिवार का कोई एक सदस्य इसे सिर पर रखकर पूजा स्थल या घाट तक ले जाते हैं। इस तरह सूप में प्रसाद सजाने और दउरा में पूजा सामग्री रखी जाती है।

बांस का सूप और दउरा क्यों इतना खास? छठ पूजा का पर्व प्रकृति के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार जताने का सुनहरा मौका होता है। इसमें सूर्य, जल और धरती से मिलने वाले फल-अनाज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में बांस से निर्मित सूप और दउरा का प्रयोग भी प्रकृति से जुड़ी परंपरा का हिस्सा है।