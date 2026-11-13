नहाय-खाय के पावन स्नान और कद्दू-भात के प्रसाद से आज छठ महापर्व का दिव्य आगाज, इस विधि से करें सूर्य उपासना

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज से लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो चुक है, जो इस साल 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलने वाले इस पवित्र पर्व के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैय्या की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।

आज इस महापर्व का पहला दिन 'नहाय-खाय' है। नहाय-खाय से लेकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक चलने वाले इस व्रत में महिलाएं करीब 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। नहाय खाय 2026 का महत्व छठ महापर्व की शुरुआत आज नहाय-खाय से हो चुकी है। आज व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद घर की साफ-सफाई करती हैं और सात्विक भोजन पकाया जाता है। इस दिन महिलाएं भोजन में मुख्य रूप से चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाती है। भोजन ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत हो जाती है। छठ पूजा 2026: नहाय खाय का शुभ मुहूर्त इस साल छठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर 2026 को नहाय खाय के साथ शुरू होगी। हिंदू पंचांग के आधार पर नहाय खाय शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर पड़ती है। नई दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 42 मिनट और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 28 मिनट पर होने की उम्मीद है। चतुर्थी तिथि 12 नवंबर को शाम 6 बजकर 9 मिनट से शुरू होकर 13 नवंबर को रात 8 बजकर 42 मिनट पर खत्म होगी।

हालांकि अलग-अलग शहरों में समय में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। नहाय खाय पर कद्दू भात का महत्व नहाय खाय के दिन कद्दू-भात और चना दाल बनाने की परंपरा निभाई जाती है। छठ पूजा के पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए यह खाना सात्विक, शुद्ध और सिंपल तरीके से बनाया जाता है। इस दिन से लेकर छठ खत्म होने तक घर में प्याज-लहसुन खाने की मनाही होती है। इसके अलावा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को भी खाने से बचा जाता है।