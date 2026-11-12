बिना इसके अधूरा है छठ पूजा का महाप्रसाद! जानिए बिहार-पूर्वांचल के घरों में बनने वाले ठेकुआ की आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार, पूर्वांचल और झारखंड के लोगों के लिए छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक गहरी भावना है। बता दें, 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ इस पावन पर्व की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इस पूजा में साफ-सफाई और नियमों का जितना ध्यान रखा जाता है, उतना ही खास होता है इसका महाप्रसाद।

और जब बात छठ के प्रसाद की हो, तो सबसे पहला नाम जहन में 'ठेकुआ' का ही आता है। जी हां, खस्ता, मीठा और सौंधी महक वाला ठेकुआ छठी मईया का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। इसके बिना छठ की पूजा पूरी ही नहीं हो सकती। आइए जानते हैं कि पारंपरिक स्वाद से भरपूर यह खास ठेकुआ आप अपने घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं।