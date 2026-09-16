क्या आप जानते हैं कैसे पड़ा 'ठेकुआ' का नाम? दिलचस्प है बिहार की पहचान बन चुके इस महाप्रसाद का इतिहास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो एक जगह की पहचान बन जाती हैं, जैसे- ठेकुआ की बिहार की पहचान है। बिहार में ठेकुआ सिर्फ एक पकवान नहीं है, बल्कि वहां की आस्था और परंपरा का भी प्रतीक है। ये छठ महापर्व का प्रसाद है और इसलिए बिहार की संस्कृति का हिस्सा भी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठेकुआ का इतिहास क्या है? इसे बनाने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसे ये नाम मिला? आइए जानें ठेकुआ की कहानी। ठेकुआ नाम कैसे मिला? माना जाता है कि ठेकुआ ठोकना या दबाना शब्द से निकला है। दरअसल, ठेकुआ बनाने के लिए आटे की लोई को लकड़ी के नक्काशीदार सांचे पर रखकर हाथ की हथेलियों से जोर से ठोका या दबाया जाता है। इससे ठेकुआ पर सुंदर आकृतियां बनती हैं और इसी प्रक्रिया के कारण इसका नाम ठेकुआ पड़ा।

ठेकुआ बनाने की शुरुआत कैसे हुई? ठेकुआ बनाने की शुरुआत कैसे हुई इसका सटीक जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इससे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। एक मान्यता ऋगवेद से जुड़ी है कि इसमें अपूप नाम के एक पकवान का वर्णन मिलता है, जिसे आटे में गुड़ मिलाकर घी में पकाया जाता था। ठेकुआ भी लगभग इसी तरह बनता है और इसी पकवान से ठेकुआ निकला है।

एक मान्यता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए जब गेहूं और गन्ने की नई फसल घर आती थी, तब सूर्य देव को शुक्रिया कहने के लिए गेहूं और गुड़ को मिलाकर ठेकुआ बनाया जाने लगा और तभी से इसे बनाने की शुरुआत हुई।

ठेकुआ के इतिहास से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि पुराने समय में फ्रिज नहीं हुआ करते थे। इसलिए लंबी यात्राओं पर जाने के लिए लोग अपने साथ कुछ ऐसा रखते थे, जो कई दिनों तक बिना खराब हुए उनका पेट भर सके। इसी से ठेकुआ बनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि ठेकुआ बिना फ्रिज के भी कई दिनों तक खराब नहीं होता और शरीर को एनर्जी भी देता है।