Chhath Puja 2026: 4 दिनों के महापर्व का काउंटडाउन शुरू, नोट कर लें नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक की डेट और टाइमिंग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में छठ पूजा (Chhath Puja 2026) का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस महापर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान घर से लेकर घाटों तक बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। छठ पूजा के दौरान छठी माता और सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान को स्वास्थ्य व दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार बताते हैं कि कब से शुरू होगी छठ पूजा और संध्या अर्घ्य एवं उषा अर्घ्य का क्या समय रहेगा।

नहाय खाय 2026 (Nahay Khay 2026 Date) कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर नहाय खाय की परंपरा निभाई जाती है।

चतुर्थी तिथि की शुरुआत- 12 नवंबर को शाम 06 बजकर 09 मिनट पर

चतुर्थी तिथि का समापन- 13 नवंबर को रात 08 बजकर 42 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, छठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर से होगी। इसी दिन नहाय खाय है।

खरना 2026 (Kharna 2026 Date) हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का पर्व मनाया जाता है।

पंचमी तिथि की शुरुआत- 13 नवंबर को रात 08 बजकर 42 मिनट पर

पंचमी तिथि का समापन- 14 नवंबर को रात 11 बजकर 23 मिनट पर

छठ पूजा 2026 संध्या अर्घ्य डेट और टाइम (Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Date and Time) छठ पूजा के दिन तीसरे दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है।

षष्ठी तिथि का समापन- 14 नवंबर को रात को 11 बजकर 23 मिनट पर

षष्ठी तिथि का समापन- 16 नवंबर को रात 2 बजे

सूर्यास्त का समय- 05 बजकर 45 मिनट पर

छठ पूजा 2026 उषा अर्घ्य डेट और टाइम (Chhath Puja 2026 Usha Arghya Date and Time) छठ पूजा का आखिरी दिन सप्तमी तिथि पर होता है इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है.

सप्तमी तिथि की शुरुआत- 16 नवंबर को रात 02 बजे

सप्तमी तिथि का समापन- 17 नवंबर को सुबह 04 बजकर 19 मिनट पर