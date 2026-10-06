हस्तरेखा शास्त्र: हथेली का कौन-सा निशान तय करता है लव या अरेंज मैरिज? शादी से पहले ही देख लें अपनी रेखाएं?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शादी लव होगी या अरेंज, वैसे तो ये किस्मत का खेल है। लेकिन, कुछ हद तक हस्तरेखा शास्त्र भी इस बात की भविष्यवाणी करती है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हमारी हथेली के पर्वत और रेखाएं हमारे नेचर और रिलेशनशिप को लेकर कई तरह के इशारे करती हैं।

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लव मैरिज के चांस कितने हैं और हैं भी या नहीं, तो अपने हाथ की इन जगहों को ध्यान से देखें: 1. गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान सबसे पहले अपनी तर्जनी (Index Finger) के ठीक नीचे वाले हिस्से को देखें, इसे गुरु पर्वत कहते हैं। अगर यहां स्पष्ट क्रॉस का निशान बनता है, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। यह निशान इस बात का संकेत है कि आपको एक सच्चा और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगा।

2. उभरा और साफ शुक्र पर्वत अंगूठे के ठीक निचले हिस्से को शुक्र पर्वत कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध प्यार, रोमांस और लग्जरी से है। अगर आपके हाथ में यह हिस्सा बिना किसी कटे-फटे निशान के एकदम साफ और थोड़ा उभरा हुआ दिखता है, तो आप बेहद रोमांटिक मिजाज के इंसान हैं। ऐसे लोगों की लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है।

3. चंद्र पर्वत से शुरू होती भाग्य रेखा अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत (हथेली के बाहरी निचले हिस्से) की तरफ से शुरू होकर आगे बढ़ती है, तो माना जाता है कि इंसान को उसकी पसंद का ही जीवनसाथी मिलता है। वहीं, हृदय रेखा से निकलकर तर्जनी उंगली की ओर जाने वाली छोटी-छोटी रेखाएं सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती हैं।