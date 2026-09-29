हस्तरेखा शास्त्र: जीरो से हीरो बना देती हैं हाथ की ये रेखाएं और चिन्ह, अचानक ही पलट जाता है किस्मत का पासा
हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं और चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़ी कई बातें ...और पढ़ें
HighLights
सक्रिय हाथ वर्तमान कर्म और जीवन की दिशा दिखाता है।
सूर्य रेखा नाम, प्रसिद्धि और सफलता के शुभ संकेत देती है।
भाग्य रेखा करियर और जीवन में अवसरों से जुड़ी होती है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं, पर्वतों और विभिन्न चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। इस शास्त्र में रेखाओं की बनावट और रेखाओं पर चिन्हों की उपस्थिति के संकेत भी बताए गए हैं। जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा शुभ माने गए हैं। ये रेखाएं और चिन्ह सभी के हाथों में एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे में शुभ रेखाओं और चिन्हों की बनावट के बारे में विस्तार से पढ़ें और जानें किसके क्या संकेत होते हैं।
कौन सा हाथ देखना चाहिए?
हस्तरेखा शास्त्र में व्यक्ति का सक्रिय हाथ अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति जिस हाथ का अधिक इस्तेमाल करता है, उसी हाथ में उसके वर्तमान कर्म और जीवन की दिशा दिखाई देती है। आज महिलाएं भी नौकरी और व्यवसाय करती हैं, इसलिए केवल पुराने नियमों के आधार पर महिलाओं का भी वही हाथ देखाना चाहिए, जिससे वो सबसे ज्यादा काम करती हैं।
सूर्य रेखा और सफलता
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा का संबंध नाम, प्रसिद्धि और सफलता से जोड़ा जाता है। यदि सूर्य पर्वत स्पष्ट हो और वहां रेखाएं साफ दिखाई दें, तो इसे अच्छे अवसरों का संकेत माना जाता है।
भाग्य रेखा का महत्व
भाग्य रेखा को करियर और जीवन में मिलने वाले अवसरों से जोड़ा जाता है। यदि यह रेखा टूटी हुई दिखाई दे तो इसे करियर परिवर्तन या जीवन में दिशा बदलने से जोड़कर देखा जाता है। वहीं कुछ जातक ऐसे भी होते हैं, जिनके हाथों में भाग्य रेखा होती ही नहीं है। इसे दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है।
त्रिभुज और मछली का चिन्ह
हथेली पर त्रिभुज, मछली, तारा और त्रिशूल जैसे चिन्हों के अलग-अलग संकेत बताए गए हैं। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक त्रिभुज को धन और व्यवसाय से जोड़कर देखा जाता है। मछली के चिन्ह को भी कई स्थानों पर शुभ माना जाता है और इसे व्यवसाय, आध्यात्मिकता या विदेश से जुड़े अवसरों से भी जोड़ा जाता है। इन चिन्हों का अर्थ इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे हाथ के किस पर्वत या स्थान पर बने हैं।
तारे और क्रॉस का संकेत
तारे का चिन्ह कुछ पर्वतों पर शुभ माना जाता है। वहीं क्रॉस को चुनौती या रुकावट का संकेत माना जाता है। लेकिन हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी चिन्ह का अर्थ उसके स्थान के अनुसार बदल सकता है।
अंगूठे का महत्व
हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे को इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ा जाता है। अंगूठे का आकार और उसका झुकाव व्यक्ति के स्वभाव के बारे में संकेत देता है। जिनका अंगूठा पीछे की ओर झुका हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं।
क्या हाथ देखकर जानें मृत्यु के संकेत
जीवन रेखा से स्वास्थ्य और जीवन की अवधि के बारे में पारंपरिक अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन मृत्यु की निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है। जीवन और मृत्यु को लेकर किसी भी व्यक्ति के बारे में निश्चित भविष्यवाणी करना सही नहीं होता है। हां, जीवन रेखा की बनावट और उसमें कट के निशान आपकेा यह जरूर बता सकते हैं कि कैसे और कब आपको जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
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