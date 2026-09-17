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हस्तरेखा शास्त्र: जीवन रेखा के ऊपर बनी ये रेखाएं देती हैं 'खुशियों का संकेत', ऐसे लोग रहते हैं हर हाल में खुश

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Thu, 17 Sep 2026 06:00 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2026 06:41 PM (IST)

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में जीवन रेखा से ऊपर उठने वाली छोटी शाखाएं व्यक्ति के सकारात्मक, उत्साही और लचीले स्वभाव को दर्शाती हैं।

जीवन रेखा की बनावट। (Picture Credit- AI Generated)

जीवन रेखा की बनावट। (Picture Credit- AI Generated)

HighLights

  1. जीवन रेखा से ऊपर उठती शाखाएं सकारात्मक स्वभाव का संकेत हैं।

  2. ऐसे लोग आशावादी, खुशमिजाज और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं।

  3. लक्ष्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छाशक्ति और भरपूर उत्साह होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हाथों की रेखाएं व्‍यक्ति के जीवन के बारे में छोटी-बड़ी सारी बातें बता सकती हैं। ऐसे ही जीवन रेखा से भी व्‍यक्ति की केवल आयु का ही पता नहीं लगता है, बल्कि जीवन रेखा व्‍यक्ति के व्‍यक्तित्‍व तक को उजागर कर देती हैं। इस रेखा से व्यक्ति की ऊर्जा, उत्साह और जीवन जीने के तरीके के बारे में भी संकेत मिलते हैं।

अगर किसी व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा से कुछ छोटी शाखाएं ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दें, तो हस्तरेखा शास्त्र में इन्हें शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी रेखाएं व्यक्ति के सकारात्मक स्वभाव और जीवन के प्रति उत्साह को दर्शाती हैं। चलिए जानते हैं कि जिन लोगों के हाथों में ऐसी रेखाएं होती हैं, उनका स्‍वभाव कैसा होता है।

जीवन रेखा के ऊपर उठने वाली रेखाओं का मतलब

हथेली में जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाने वाली छोटी-छोटी शाखाओं को सकारात्मक संकेत मानते हैं। ऐसी रेखाएं व्यक्ति की मेहनत, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा से जुड़ी मानी जाती हैं। माना जाता है कि जिन जातकों के हाथों में ऐसी रेखाएं होती हैं, वे बहुत ही हंसमुख और हमेशा खुश रहने वालों में से होते हैं।

ऐसे लोग होते हैं खुशमिजाज

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जीवन रेखा से ऊपर उठने वाली रेखाएं व्यक्ति के आशावादी स्वभाव की ओर इशारा कर सकती हैं। ऐसे लोग छोटी-छोटी परेशानियों में भी खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं।

इनका स्वभाव मिलनसार माना जाता है और ये आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल समय में भी इनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है।

मुश्किलों से नहीं घबराते

जीवन रेखा के ऊपर की ओर उठने वाली शाखाओं को मानसिक मजबूती से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि ऐसे लोग समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की कोशिश करते हैं।

किसी परिस्थिति में निराश होने के बाद भी ये दोबारा खुद को संभालकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही सोच इन्हें जीवन में नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है।

भरपूर ऊर्जा और उत्साह

ऐसी रेखाओं को व्यक्ति की ऊर्जा और उत्साह का संकेत भी माना जाता है। मान्यता है कि इन लोगों में अपने लक्ष्य को पूरा करने की इच्छाशक्ति बहुत ज्‍यादा मजबूत होती है।

ये लोग किसी काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने के लिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपने करियर और निजी जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर तलाशना इनके स्वभाव का हिस्सा होता है।

सेहत और जीवन शक्ति से जुड़ा संकेत

हस्तरेखा शास्त्र में जीवन रेखा को व्यक्ति की जीवन शक्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। यदि इस रेखा से ऊपर की ओर स्पष्ट शाखाएं निकल रही हों, तो इसे सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संकेत माना जाता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है