हस्तरेखा शास्त्र: जिनके अंगूठे पर होता है X का निशान, इन 3 चीजों का नहीं मिलता उन्हें सुख
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अंगूठे पर क्रॉस का निशान व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। ...और पढ़ें
HighLights
रिश्तों और वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत।
भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों में रुकावट।
व्यक्ति के जिद्दी स्वभाव और गुस्से की प्रवृत्ति।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं के साथ-साथ उंगलियों और अंगूठे के आकार, बनावट और उन पर बने विभिन्न रेखाओं और निशानों को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि अंगूठे पर मौजूद अलग-अलग चिन्ह व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव से जुड़े कई संकेत देते हैं। इन्हीं निशानों में से एक है क्रॉस यानी X का निशान। अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे कुछ खास संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अंगूठे पर क्रॉस का निशान होने का क्या अर्थ होता है।
अंगूठे पर क्रॉस का निशान क्या बताता है?
हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे को व्यक्ति की इच्छाशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। वहीं अंगूठे के आसपास का क्षेत्र शुक्र पर्वत से भी संबंधित माना जाता है। ऐसे में यहां बना क्रॉस का निशान व्यक्ति के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है।
रिश्तों और वैवाहिक जीवन में तनाव
अंगूठे पर क्रॉस का निशान होने को प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति को रिश्तों में गलतफहमी, मतभेद या असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ सकता है। यदि व्यक्ति अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखे और रिश्तों में बातचीत को महत्व दे, तो इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।
सुख-सुविधाओं में आ सकती हैं बाधाएं
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अंगूठे पर क्रॉस का निशान व्यक्ति के भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों में रुकावट का संकेत भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाने के बावजूद अचानक आने वाले खर्चों या परिस्थितियों के कारण आर्थिक परेशानी हो सकती है। जीवन में मनचाही सुख-सुविधाएं हासिल करने में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।
जिद्दी स्वभाव और गुस्से की प्रवृत्ति
अंगूठे पर क्रॉस का निशान व्यक्ति के स्वभाव से भी जुड़ा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति में जिद्दीपन, अपनी बात पर अड़े रहने या जल्दी गुस्सा होने की प्रवृत्ति हो सकती है। कभी-कभी यही आदत उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती है और बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए धैर्य रखना, दूसरों की बात सुनना और किसी भी निर्णय से पहले शांत होकर सोचना फायदेमंद होता है।
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