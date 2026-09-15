धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं के साथ-साथ उंगलियों और अंगूठे के आकार, बनावट और उन पर बने विभिन्‍न रेखाओं और निशानों को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि अंगूठे पर मौजूद अलग-अलग चिन्ह व्यक्ति के भविष्‍य और स्‍वभाव से जुड़े कई संकेत देते हैं। इन्हीं निशानों में से एक है क्रॉस यानी X का निशान। अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे कुछ खास संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अंगूठे पर क्रॉस का निशान होने का क्‍या अर्थ होता है।

रिश्तों और वैवाहिक जीवन में तनाव अंगूठे पर क्रॉस का निशान होने को प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति को रिश्तों में गलतफहमी, मतभेद या असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ सकता है। यदि व्यक्ति अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखे और रिश्तों में बातचीत को महत्व दे, तो इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।

सुख-सुविधाओं में आ सकती हैं बाधाएं हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अंगूठे पर क्रॉस का निशान व्यक्ति के भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों में रुकावट का संकेत भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाने के बावजूद अचानक आने वाले खर्चों या परिस्थितियों के कारण आर्थिक परेशानी हो सकती है। जीवन में मनचाही सुख-सुविधाएं हासिल करने में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।