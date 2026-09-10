धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में केवल हथेली की मुख्य रेखाओं को ही नहीं, बल्कि उंगलियों और अंगूठे पर बनी रेखाओं को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। अंगूठा व्यक्ति की इच्छाशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक होता है।माना जाता है कि अंगूठे की बनावट और उस पर बनी कुछ खास रेखाओं से व्यक्ति के भाग्य का पता लगाया जा सकता है।

अंगूठे पर मौजूद कुछ विशेष रेखाएं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं।कहा जाता है कि जिन लोगों के अंगूठे पर ये भाग्यशाली रेखाएं होती हैं, उन्हें जीवन में कई बड़े अवसर मिलते हैं। ऐसे लोगों को धन-दौलत, समाज में मान-सम्मान और करियर में तरक्की आसानी से मिल जाती है। उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है।तो आइए जानते हैं कि अंगूठे पर कौन-कौन सी रेखाएं आपको भाग्यशाली और धनवान बनाती हैं।

अंगूठे पर 'U' का निशान हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे पर 'U' के निशान को बहुत शुभ माना जाता है। यू का आकार जौ के दाने या अंग्रेजी के अक्षर 'U' जैसा दिखाई दे सकता है। यह निशान अंगूठे के मध्य या उसके निचले हिस्से में दिखाई देने की मान्यता है।

कहा जाता है कि जिन लोगों के अंगूठे पर स्पष्ट यू का निशान होता है, वे बुद्धिमान और भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में धन-संपत्ति, मान-सम्मान और सुख-सुविधाएं आसानी से हासिल हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग अपने परिवार का नाम रोशन करने में भी आगे होते हैं।

अंगूठे के तीन पर्व आमतौर पर अंगूठे में दो प्रमुख पर्व होते है। ये पर्व भी एक तरह से रेखाओं से ही बनते हैं। हस्तरेखा शास्‍त्र के अनुसार जिन जातकों के अंगूठे में तीन पर्व बनते हैं, उन्‍हें भी बहुत भाग्‍यशाली माना जाता है।