हस्तरेखा शास्त्र: छोटी उंगली के ये खास निशान खोलते हैं आपके स्वभाव और किस्मत के गहरे राज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेलियों की लकीरों के साथ-साथ हमारी उंगलियों पर मौजूद निशानों का भी गहरा महत्व होता है। कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर बनी रेखाएं, क्रॉस या त्रिकोण जैसे निशान किसी भी इंसान के स्वभाव और उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बयां कर सकते हैं।

आइए समझते हैं कि आपकी छोटी उंगली के अलग-अलग हिस्सों पर बने ये निशान आपके बारे में क्या कहते हैं। खड़ी और आड़ी रेखाओं का कमाल अगर आपकी छोटी उंगली के तीनों हिस्सों पर एक लंबी और बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा है, तो आप एक बहुत ही सच्चे इंसान हैं और आपकी बातों का दूसरों पर गहरा असर पड़ता है। अगर ऐसी दो रेखाएं हों, तो यह आपके ऊंचे चरित्र को दर्शाता है।

इसके उलट, अगर उंगली के पहले हिस्से पर आड़ी (लेटी हुई) रेखाएं हों, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा बातूनी किस्म के होते हैं। दूसरे हिस्से पर आड़ी रेखाएं बताती हैं कि व्यक्ति टिक कर एक काम नहीं करता और बार-बार अपना कारोबार या नौकरी बदलता रहता है।

क्रॉस और तारे के निशान का असर वहीं, छोटी उंगली के सबसे ऊपरी हिस्से पर अगर क्रॉस का निशान है और हाथ की बाकी लकीरें अच्छी हैं, तो ऐसे इंसान में भविष्य भांपने यानी ज्योतिषी वाली क्षमता होती है। लेकिन, बीच वाले हिस्से पर क्रॉस होना जीवन में बेवजह की परेशानियों का इशारा देता है। तारे की बात करें तो पहले हिस्से पर तारे का निशान धन कमाने में अपार सफलता दिलाता है, जबकि सबसे निचले हिस्से पर तारा इंसान को हाजिर-जवाब और बेहद स्मार्ट बनाता है।

त्रिकोण और वर्ग क्या कहते हैं? उंगली के पहले या दूसरे हिस्से पर त्रिकोण का होना बताता है कि व्यक्ति की रहस्यमयी या गुप्त विद्याओं में गहरी दिलचस्पी है। वहीं, सबसे निचले हिस्से पर त्रिकोण राजनीति में शानदार सफलता का संकेत है। अगर पहले हिस्से पर वर्ग (चौकोर) बना हो, तो व्यक्ति व्यापार में खूब मुनाफा कमाता है। सबसे निचले हिस्से पर चौकोर निशान वाले लोग अपने दिल की बात किसी को आसानी से नहीं बताते।