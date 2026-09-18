हस्तरेखा शास्त्र: मंगल रेखा पर बने इन चिन्हों के होते हैं अलग-अलग संकेत, कोई बढ़ाता है तो घटा देता है आयु

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की कई महत्‍वपूर्ण रेखाओं के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं, तो कुछ उनकी सहचर रेखाएं। जिनका जुड़ाव व्यक्ति के स्वभाव, जीवन और स्वास्थ्य से होता है। इनमें मंगल रेखा को जीवन रेखा की सहायक रेखा माना जाता है। यह रेखा हर व्‍यक्ति के हाथों पर अलग -अलग प्रकार की होती है। चलिए जानते हैं कि हस्‍तरेखा शास्‍त्र में किस तरह की मंगल रेखा के क्‍या संकेत बताए गए हैं।

मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा को कई हथेलियों में आयु रेखा या जीवन रेखा की सहचर रेखा होती है। यह सामान्यतः जीवन रेखा के अंदर की तरफ उसकी दिशा के समानांतर दिखाई देती है। हस्तरेखा शास्‍त्र के अनुसार यह रेखा व्यक्ति की ऊर्जा, साहस, स्वास्थ्य और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को दर्शाती है।

मंगल रेखा को मुख्य रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य और आत्म-सुरक्षा से संबंधित माना जाता है। हस्‍तरेखा शास्‍त्र में इसे ऐसी रेखा बताया गया है, जो कठिन समय में जीवन रेखा को सहारा देती है। इसलिए यदि जीवन रेखा कमजोर दिखाई दे और उसके साथ मंगल रेखा स्पष्ट हो, तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है।

साफ और मजबूत मंगल रेखा यदि मंगल रेखा साफ, गहरी और बिना किसी रुकावट के दिखाई दे, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे अच्छी जीवन शक्ति का संकेत माना जाता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति साहसी, ऊर्जावान और मुश्किल परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। यदि यह जीवन रेखा के साथ लंबे समय तक समानांतर चले, तो इसे जीवन रेखा का मजबूत सहारा माना जाता है। इसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव और लंबी आयु की संभावना से भी जोड़ा जाता है।

मंगल रेखा पर द्वीप का निशान मंगल रेखा पर द्वीप जैसा निशान बने तो इसे कमजोर सेहत या जीवन में उतार-चढ़ाव का संकेत माना जाता है। यदि ऐसा निशान रेखा के लंबे हिस्से पर हो, तो यह जीवन में संघर्ष या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दर्शाता है।

टूटी या लहरदार मंगल रेखा मंगल रेखा बार-बार टूट रही हो, उसमें रुकावट हो या लहरदार आकार दिखाई दे रहा हो, तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इसे व्‍यक्ति में ऊर्जा की अस्थिरता और जीवन में आने वाली बाधाओं से जोड़ा जाता है। वहीं, टूटन के बाद रेखा दोबारा साफ हो जाए तो इसे कठिन दौर के बाद स्थिति संभलने का संकेत माना जाता है।