हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर ऐसी रेखा होना माना जाता है अशुभ, 30 की उम्र के बाद विवाह होने के मिलते हैं संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद अलग-अलग रेखाओं जीवन के अलग-अलग रेखाओं से जीवन के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। हथेली पर एक ऐसी रेखा भी होती है, जिसका संबंध विवाह और वैवाहिक जीवन से होता है। यह रेखा हथेली में कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे, हृदय रेखा के ऊपर दिखाई देने वाली छोटी रेखा होती हैं।

इसे विवाह रेखा कहा जाता है। यह एक भी हो सकती है और कई एक भी हो सकती है। माना जाता है कि इन रेखाओं की स्थिति, लंबाई और बनावट से विवाह और दांपत्य जीवन में आने वाली शुभ और अशुभ परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। तो चलिए अगर आपके विवाह में भी रुकावट आ रही है या फिर वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो अपनी विवाह रेखा की बनावट के आधार पर जान लें इसके क्‍या संकेत हो सकते हैं।

नीचे की ओर झुकी विवाह रेखा यदि विवाह रेखा अपनी सामान्य दिशा से नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दे, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। खासतौर पर यदि यह रेखा हृदय रेखा की ओर जाती हुई उसे छूती या काटती हुई हो, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे रिश्तों में परेशानी और विवाह में देरी का संकेत माना जाता है।