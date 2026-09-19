हस्तरेखा शास्त्र: हथेली पर ऐसी रेखा होना माना जाता है अशुभ, 30 की उम्र के बाद विवाह होने के मिलते हैं संकेत
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर विवाह रेखा की स्थिति, लंबाई और बनावट वैवाहिक जीवन के शुभ-अशुभ संकेत देती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद अलग-अलग रेखाओं जीवन के अलग-अलग रेखाओं से जीवन के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। हथेली पर एक ऐसी रेखा भी होती है, जिसका संबंध विवाह और वैवाहिक जीवन से होता है। यह रेखा हथेली में कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे, हृदय रेखा के ऊपर दिखाई देने वाली छोटी रेखा होती हैं।
इसे विवाह रेखा कहा जाता है। यह एक भी हो सकती है और कई एक भी हो सकती है। माना जाता है कि इन रेखाओं की स्थिति, लंबाई और बनावट से विवाह और दांपत्य जीवन में आने वाली शुभ और अशुभ परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। तो चलिए अगर आपके विवाह में भी रुकावट आ रही है या फिर वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो अपनी विवाह रेखा की बनावट के आधार पर जान लें इसके क्या संकेत हो सकते हैं।
कनिष्ठिका के बहुत पास हो विवाह रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के आधार के बहुत पास हो और हृदय रेखा से काफी दूर दिखाई दे, तो इसे विवाह में देरी का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में जातक का विवाह 30 की उम्र के आस-पास या फिर उसके बाद भी हो सकता है।
नीचे की ओर झुकी विवाह रेखा
यदि विवाह रेखा अपनी सामान्य दिशा से नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दे, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। खासतौर पर यदि यह रेखा हृदय रेखा की ओर जाती हुई उसे छूती या काटती हुई हो, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे रिश्तों में परेशानी और विवाह में देरी का संकेत माना जाता है।
टूटी हुई विवाह रेखा
हथेली में विवाह रेखा का बीच से टूटा हुआ होना भी हस्तरेखा शास्त्र में एक विशेष संकेत माना जाता है। ऐसी रेखा रिश्तों में रुकावट, आपसी मतभेद या संबंधों में तनाव की ओर इशारा करती है।
विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान
यदि विवाह रेखा पर क्रॉस जैसा निशान दिखाई दे, तो इसे भी पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र में अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति को रिश्ते में तनाव, मनमुटाव या विवाह से जुड़ी बाधाओं के आने का संकेत मिलता है।
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