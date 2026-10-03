धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली देखकर जीवन से जुड़ी कई बातें जानी जा सकती हैं। खासतौर पर अगर आप जीवन में सुख-सुविधाओं से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं, तो अंगूठे के नीचे और कलाई के ऊपर हथेली का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे देखें। इस हिस्‍से को शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत को प्रेम, आकर्षण, भौतिक सुख, सुंदरता और विलासिता से जोड़ा जाता है।

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इस पर्वत की बनावट और उस पर मौजूद कुछ विशेष निशानों से व्यक्ति के जीवन में सुख-सुविधाओं और समृद्धि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं वो कौन से चिन्‍ह होते हैं।

शुक्र पर्वत पर स्वस्तिक का निशान अगर शुक्र पर्वत पर स्वस्तिक जैसा स्पष्ट निशान दिखाई देता है, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह का चिह्न व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और सफलता लेकर आता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और उन्हें समाज में मान-सम्मान हासिल होता है।

त्रिभुज का निशान शुक्र पर्वत पर साफ और स्पष्ट त्रिभुज का निशान होना भी हस्तरेखा शास्त्र में शुभ माना जाता है।माना जाता है कि ऐसा निशान संकेत देता है कि व्यक्ति समझदार, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला और आर्थिक मामलों में सफल होता है। ऐसे लोगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे सुख-सुविधाओं को पसंद करते हैं और अपनी मेहनत से अच्छी जीवनशैली जीते हैं।

त्रिशूल का निशान अगर शुक्र पर्वत पर त्रिशूल जैसा चिह्न दिखाई दे, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। हस्तरेखा शास्‍त्र के अनुसार ऐसे लोग दयालु, उदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोग रिश्तों को महत्व देते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सामाजिक छवि भी अच्छी होती है। परिवार में उन्‍हें बहुत मान-सम्‍मान दिया जाता है।