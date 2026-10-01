हस्तरेखा शास्त्र: किस्मत वालों के हाथ में ही होती है ये शुभ रेखाएं, 'राजयोग' के देती हैं संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हाथों की रेखाओं को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी किस्मत कितनी बलवान है। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं, पर्वतों और अलग-अलग शुभ चिह्नों को व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्र से जोड़ा जाता है। हथेली पर कुछ विशेष रेखाएं और निशान भी होते हैं, जो सीधा इशारा करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में राजयोग है या नहीं। व्यक्ति को जीवन में ऊंचा पद, धन, प्रसिद्धि और सम्मान मिलने के योग भी इन रेखाओं को देखकर पता चल सकते हैं।

तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हथेली पर वो कौन सी रेखाएं होती हैं, जो आपके जीवन में राजयोग बनाती हैं। भाग्य रेखा हथेली में भाग्य रेखा को करियर और जीवन की दिशा से जोड़कर देखा जाता है। यदि यह रेखा कलाई के पास से शुरू होकर हथेली के बीच से गुजरते हुए मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत तक स्पष्ट रूप से जाती है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति को करियर में स्थिरता और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोगों को मेहनत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और ऊंचा पद मिल सकता है।

सूर्य रेखा अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है। यहां से निकलने वाली रेखा को सूर्य रेखा या अपोलो लाइन कहा जाता है। यदि सूर्य रेखा साफ, गहरी और सीधी हो, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे प्रसिद्धि, सम्मान और प्रतिभा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी रेखा को विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है, जिन्हें अपने अच्‍छे काम के कारण समाज में पहचान मिलती है।

गुरु पर्वत और नेतृत्व क्षमता तर्जनी उंगली के नीचे स्थित स्थान को गुरु पर्वत कहा जाता है। यदि यह पर्वत अच्छी तरह उभरा हुआ और साफ दिखाई दे, तो इसे मजबूत नेतृत्व क्षमता का संकेत माना जाता है। इसके अलावा, यदि जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर की ओर उठकर गुरु पर्वत की तरफ जाती हो, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और नेतृत्व से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी वाले पदों तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं।

हथेली पर 'M' का निशान हथेली की प्रमुख रेखाओं के आपसी मिलान के कारण कभी-कभी अंग्रेजी के 'M'अक्षर जैसा आकार बनता दिखाई देता है। इसमें हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। 'M'के निशान को धन, सफलता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है।