Hanuman Chalisa: रोजाना इस विधि से करें हनुमान चालीसा का पाठ, जीवन में नहीं आएगा कोई संकट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसका पाठ करना बेहद फलदायी माना जाता है। हनुमान चालीसा में बजरंगबली की राम जी के प्रति भक्ति, गुणों और शक्ति के बारे में वर्णन किया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसका विधिपूर्वक पाठ करने से साधकों को बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ कब और कैसे करना चाहिए।

कब करें हनुमान चालीसा का पाठ

वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ सप्ताह के सभी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार का दिन बजरंगबली को प्रिय माना जाता है।