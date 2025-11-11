Language
    Hanuman Chalisa: रोजाना इस विधि से करें हनुमान चालीसा का पाठ, जीवन में नहीं आएगा कोई संकट

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं। साथ ही बजरंबली की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इसका पाठ करते समय नियम का पालन करने से ही शुभ फल की मिलता है। आइए, हनुमान चालीसा के पाठ के नियम जानते हैं।

    Hanuman Chalisa Path Vidhi: इस विधि से करें हनुमान चालीसा का पाठ (Image Source: AI-Generated) 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसका पाठ करना बेहद फलदायी माना जाता है। हनुमान चालीसा में बजरंगबली की राम जी के प्रति भक्ति, गुणों और शक्ति के बारे में वर्णन किया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसका विधिपूर्वक पाठ करने से साधकों को बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ कब और कैसे करना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब करें हनुमान चालीसा का पाठ


    वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ सप्ताह के सभी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार का दिन बजरंगबली को प्रिय माना जाता है।

    हनुमान चालीसा पाठ विधि (Hanuman Chalisa Path Vidhi in Hindi)


    सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा को विराजमान करें। अब देसी घी का दीपक जलाएं। प्रभु को सिंदूर, लाल फूल और लाल चोला अर्पित करें। इसके बाद सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। समापन होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और फल, मिठाई, बूंदी, गुड़ एवं चना का भोग लगाएं। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण करें।

    हनुमान चालीसा पाठ के नियम (Hanuman Chalisa Path Ke Niyam)

    • हनुमान चालीसा पाठ के लिए शांत जगह का चयन करें।
    • मंदिर के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।
    • हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।
    • मन में किसी तरह का नकारात्मक भाव न लाएं।
    • किसी से वाद-विवाद न करें।
    • पाठ के दौरान कभी भी तरह की जल्दबाजी न करें।
    • मन बिल्कुल शांत होना चाहिए।

    हनुमान चालीसा पाठ के फायदे (Hanuman Chalisa Path Benefits)

    • जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है।
    • बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है।
    • हनुमान की कृपा बनी रहती है।
    • घर और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
    • बुरी शक्तियों से बचाव होता है।
    • मन को शांति मिलती है।
    • आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
    • ग्रह दोषों की समस्या से छुटकारा मिलता है।
    • जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
    • बिगड़े काम पूरे होते हैं।
    • कारोबार में सफलता मिलती है।

