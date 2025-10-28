Hanuman Chalisa पाठ के दौरान ध्यान रखें ये बातें, ताकि मिले पूरा लाभ
हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। आज हम आपको हनुमान चालीसा पाठ के कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखने पर आपको पाठ का पूरा लाभ मिल सकता है। चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा पाठ से जुड़े कुछ जरूरी नियम।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा (hanuman chalisa niyam) का पाठ करना उत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से साधक के जीवन में आ रही समस्याएं बजरंगबली की कृपा से धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। ऐसे में पाठ के दौरान आपको पूर्ण लाभ के लिए पाठ के दौरान इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
इस तरह करें पाठ
हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले स्नान आदि से निवृत हो जाएं। इसके बाद किसी शांत व साफ-सुथरी जगह पर बैठकर इसका पाठ करें। पाठ शुरू करने से पहले अपने पास एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें और हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने पर इस जल को ग्रहण कर लें। पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सकता है।
न करें ये गलतियां
हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान आपके मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आप अपना पूरा ध्यान पाठ पर ही केंद्रित रखें और अपने ध्यान को इधर-उधर न भटकाएं। न ही पाठ के दौरान किसी से बातचीत करें। ऐसा करने से आपको पाठ का पूरा लाभ नहीं मिलता।
मिलते हैं शुभ परिणाम
वैसे तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से उत्तम परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का विशेष लाभ देखने को मिलता है। इन दिनों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको हनुमान जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है।
इन बातों को न करें नजरअंदाज
वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करने से आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बोल-बोलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने भी काफी लाभदायक माना गया है।
यह भी पढ़ें - Hanuman Ji: कहीं आपसे नाराज तो नहीं बजरंगबली, मिल सकते हैं ये संकेत
यह भी पढ़ें - अष्टसिद्धि, नव निधि के दाता है बजरंगबली, हनुमान चालीसा का ये दोहा बना देगा सारे काम
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।