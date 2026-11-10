गोवर्धन पूजा पर यूपी और राजस्थान में निभाई जाती हैं ये अनोखी परंपराएं, यहां समझें इनका खास महत्व 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में दीवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2026) का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, यह पर्व आज यानी 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में खास उत्साह देखने को मिलता है। यह त्योहार अलग-अलग रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व देखने को मिलता है।

गोवर्धन पूजा के दिन कहीं पर भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाने का विधान है, तो कहीं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गोवर्धन पूजा का पर्व कैसे मनाया जाता है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कैसे मनाते हैं गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा का दिन गौवंश और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आभार जताने का पावन पर्व है। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पर्व की छटा सबसे अनूठी होती है। इस दिन यहां लोग गोबर से भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। इसके बाद इनकी पूजा-अर्चना की जाती है और परिक्रमा करने का विधान है। इसके अलावा कृष्णजी और गोवर्धन पर्वत को छप्पन भोग अर्पित किए जाते हैं।

अन्नकूट की परंपरा गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट परंपरा का विशेष महत्व है। इसका अर्थ है 'अन्न का पहाड़'। इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्रीकृष्ण को भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद यह प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है।