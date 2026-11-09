गोवर्धन पूजा पर क्यों किया जाता है गाय और बैल का शृंगार? इस पौराणिक मान्यता के पीछे छुपे हैं कई गहरे रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति के साथ-साथ प्रकृति, पशुधन और कृषि के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस दिन घर में गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाया जाता है और साथ ही गाय और बैलों को स्नान कराने के बाद उनका विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है।

गायों की सींगों को रंगों से सजाया जाता है उनके गले में फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं और माथे पर हल्दी या रोनी का तिलक लगाया जाता है। वास्तव में ये गौ पूजन की परंपरा अत्यंत निराली है और इसका बहुत महत्व भी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोवर्धन पूजा पर गौवंश को सजाने और उनकी पूजा करने की परंपरा क्यों निभाई जाती है? आइए यहां जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं?

गोवर्धन पूजा के दिन गाय और बैल का श्रृंगार क्यों होता है? हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। वहीं बैल को भगवान शिव के वाहन नंदी का प्रतीक माना जाता है। गोवर्धन का पर्व मुख्य रूप से श्री कृष्ण से जुड़ा है और उन्हें गायों से अत्यंत प्रेम था।

इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन में यदि गायों का श्रृंगार किया जाता है, तो कृष्ण जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। गायों और बैलों को अपने कई कामों जैसे दूध निकलने, गाय के गोबर से उपले बनाने और बैलों को खेतों की जुताई में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए गोवर्धन के दिन गायों की पूजा होती है और उनका श्रृंगार किया जाता है।

गाय और बैलों के श्रृंगार का धार्मिक महत्व गोवर्धन पूजा पर गाय और बैलों को सजाने के पीछे हर परंपरा का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है, जो गायों के लिए सम्मान और श्रद्धा को दिखाता है। इस दिन मुख्य रूप से गाय और बैल को श्रृंगार करने के साथ अच्छे वस्त्रों से सजाया जाता है और उसके बाद उनकी पूजा विधि-विधान से की जाती है।