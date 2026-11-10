Govardhan Puja 2026: आज मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा का त्योहार, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और आसान पूजा विधि
गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2026) 10 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी, जब भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों ...और पढ़ें
HighLights
गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी।
भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र से बचाया था।
अन्नकूट और छप्पन भोग का विशेष महत्व है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2026) का त्योहार पारंपरिक रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 10 नवंबर 2026, मंगलवार यानी आज के दिन मनाया जाना है। दीवाली के बाद कार्तिक महीने का पहला दिन गोवर्धन पूजा से ही शुरू होता है।
इस त्योहार को लेकर धार्मिक मान्यता है कि, इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र देव के अहंकार को चूर-चूर करने के लिए और उनके प्रकोप से गोकुल के वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली से उठाया था। इस पर्वत के नीचे ब्रजवासियों से लेकर जानवरों तक ने आश्रय लेकर अपनी जान बचाई थी। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा की गई लीला को ध्यान में रखकर मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना समेत पूरे भारत वर्ष में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है।
गोवर्धन पूजा 2026: तारीख और पूजा का मुहूर्त
इस साल गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जानी है। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है।
- गोवर्धन पूजा- 10 नवंबर 2026, मंगलवार
- प्रतिपदा तिथि की शुरुआत- 12 बजकर 31 मिनट पर 9 नवंबर 2026
- प्रतिपदा तिथि समाप्त- दोपहर 2:00 बजे, 10 नवंबर 2026
- प्रातःकाल पूजा मुहूर्त (नई दिल्ली) सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक, 10 नवंबर 2026
अन्नकूट महोत्सव 2026: छप्पन भोग का अर्थ
गोवर्धन पूजा और अन्नकूट एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे एक ही चीज नहीं है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पर्वत की पूजा और कृष्ण की रक्षा की याद है। अन्नकूट उस पूजा के हिस्से के तौर पर दिया जाने वाला प्रसाद है और छप्पन भोग इसे बनाने का तरीका है।
अन्नकूट क्या है?
अन्नकूट शब्द का मतलब है खाने का पहाड़ या ढेर। भक्त कई तरह के शाकाहारी पकवान तैयार करते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं, अक्सर उन्हें गोवर्धन पहाड़ी जैसा दिखाने के लिए ढेर लगा दिया जाता है। ब्रज और उससे आगे के मंदिर इन चीजों के लिए जाने जाते हैं।
छप्पन भोग क्या है?
छप्पन भोग का मतलब है 56 तरह के अलग अलग खाने की चीजें। एक आम मान्यताओं के मुताबिक, कृष्ण पहाड़ को थामे हुए थे और गांव वालों ने उनकी देखभाल के लिए बाद में उन्हें वह खाना दिया जो उन्होंने नहीं खाया था, सात दिनों तक हर दिन 8 बार। दूसरे समुदाय इस संख्या को अलग तरह से समझाते हैं और हर अन्नकूट में ठीक 56 डिश नहीं होती, इसलिए इसे एक तय नियम के बजाय भक्ति का आदर्श मानना बेहतर है।
गोवर्धन पूजा विधि 2026
आज के दिन भक्त ताजे गाय के गोबर या मिट्टी से एक प्रतीकात्मक गोवर्धन पहाड़ी बनाई जाती है। इसके बगल में भगवान कृष्ण की एक छोटी मूर्ति रखी जाती है, ताकि पूजा में पहाड़ी और उठाने वाले दोनों की याद आए।
टीले को फूल, पत्ते, रोली और अक्षत से सजाया जाता है, और उसके पास घी का दीया जलाया जाता है। इस सजावट से मिट्टी का ढेर पूजा की जगह बनाई जाती है।
ताजा बाना खाना और छप्पन भोग को सामने रखा जाता है। इसके बाद आरती और भक्ति मंत्रोच्चार होता है और परिवार इक्ट्ठा होकर प्रार्थनाएं करते हैं।
भक्त टीले के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और चलते समय प्रार्थना करते हैं। चक्करों की संख्या और सही तरीका परिवारों और परंपराओं के हिसाब से अलग-अलग होता है।
गायों और बछड़ों की तिलक, ताजी घास और गुड़ से पूजा की जाती है, जो लंबे समय से पोषण और खेती से जुड़े जानवरों का सम्मान है।
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