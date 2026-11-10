Govardhan Puja 2026: आज मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा का त्योहार, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और आसान पूजा विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2026) का त्योहार पारंपरिक रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 10 नवंबर 2026, मंगलवार यानी आज के दिन मनाया जाना है। दीवाली के बाद कार्तिक महीने का पहला दिन गोवर्धन पूजा से ही शुरू होता है।

इस त्योहार को लेकर धार्मिक मान्यता है कि, इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र देव के अहंकार को चूर-चूर करने के लिए और उनके प्रकोप से गोकुल के वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली से उठाया था। इस पर्वत के नीचे ब्रजवासियों से लेकर जानवरों तक ने आश्रय लेकर अपनी जान बचाई थी। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा की गई लीला को ध्यान में रखकर मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना समेत पूरे भारत वर्ष में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है।

गोवर्धन पूजा 2026: तारीख और पूजा का मुहूर्त इस साल गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जानी है। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा- 10 नवंबर 2026, मंगलवार

10 नवंबर 2026, मंगलवार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत- 12 बजकर 31 मिनट पर 9 नवंबर 2026

12 बजकर 31 मिनट पर 9 नवंबर 2026 प्रतिपदा तिथि समाप्त- दोपहर 2:00 बजे, 10 नवंबर 2026

दोपहर 2:00 बजे, 10 नवंबर 2026 प्रातःकाल पूजा मुहूर्त (नई दिल्ली) सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक, 10 नवंबर 2026 अन्नकूट महोत्सव 2026: छप्पन भोग का अर्थ गोवर्धन पूजा और अन्नकूट एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे एक ही चीज नहीं है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पर्वत की पूजा और कृष्ण की रक्षा की याद है। अन्नकूट उस पूजा के हिस्से के तौर पर दिया जाने वाला प्रसाद है और छप्पन भोग इसे बनाने का तरीका है।

अन्नकूट क्या है? अन्नकूट शब्द का मतलब है खाने का पहाड़ या ढेर। भक्त कई तरह के शाकाहारी पकवान तैयार करते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं, अक्सर उन्हें गोवर्धन पहाड़ी जैसा दिखाने के लिए ढेर लगा दिया जाता है। ब्रज और उससे आगे के मंदिर इन चीजों के लिए जाने जाते हैं।

छप्पन भोग क्या है? छप्पन भोग का मतलब है 56 तरह के अलग अलग खाने की चीजें। एक आम मान्यताओं के मुताबिक, कृष्ण पहाड़ को थामे हुए थे और गांव वालों ने उनकी देखभाल के लिए बाद में उन्हें वह खाना दिया जो उन्होंने नहीं खाया था, सात दिनों तक हर दिन 8 बार। दूसरे समुदाय इस संख्या को अलग तरह से समझाते हैं और हर अन्नकूट में ठीक 56 डिश नहीं होती, इसलिए इसे एक तय नियम के बजाय भक्ति का आदर्श मानना बेहतर है।