Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर परिक्रमा क्यों है इतनी खास? जानिए इसके पीछे की अद्भुत मान्यता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज देशभर में गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2026) का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन साधना करने से जीवन में आने वाले सभी दुख-दर्द दूर हो जाते हैं और शुभ परिणाम मिलते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। हर वर्ष इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस परिक्रमा को करते हैं। इस दौरान ब्रज भूमि में सुंदर नजारा देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों की जाती है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में।

क्यों की जाती है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा? गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन पर्वत की परिक्रमा लगाने का विधान है। इसी वजह से श्रद्धालु गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते हैं। इसमें 2 परिक्रमाएं शामिल हैं एक छोटी 7 किलोमीटर की और एक बड़ी 14 किलोमीटर की। इस पूरी परिक्रमा को श्रद्धालु सच्चे मन से करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धालु इस परिक्रमा को पैदल, नंगे पैर और दंडवत प्रणाम करते हुए भी पूरी करते हैं।

गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का महत्व धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो श्रद्धालु इस परिक्रमा को करते हैं, तो उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु राधा-कृष्ण के नाम का जप करते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति होती है।