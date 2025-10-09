Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें मुरलीधर की खास पूजा, यहां जानें पूजा से जुड़ी सभी अपडेट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोवर्धन पूजा का पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्रीकृष्ण की लीला का प्रतीक है, जब उन्होंने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

