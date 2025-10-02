Language
    Dussehra 2025: दशहरे के दिन रावण दहन की राख से करें ये उपाय, कई समस्याओं का होगा समाधान

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व गुरुवार 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। हर साल दशहरे के पर्व को भगवान श्रीराम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि आप रावण दहन की राख से क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

    Dussehra 2025 रावण दहन की राख के उपाय।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इस दिन लोग केवल रावण के पुतले का ही दहन नहीं करते, बल्कि यह संकल्प भी लेते हैं कि वह अपने अंदर की रावण रूपी बुराइयों का भी दहन करेंगे।  इस दिन पर आप रावण दहन के बाद बची हुआ राख से कुछ खास उपाय (Dussehra 2025 upay) भी कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे

    पैसों की दिक्कत से मिलेगा छुटकारा

    जिन लोगों को पैसों से संबंधित परेशानी हो रही है, उनके लिए भी रावण दहन की राख के उपाय काम आ सकते हैं। इसके लिए दहन के बाद बची हुई राख या लड़की को अपने घर लाएं और इसे धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही यह माना गया है कि रावण दहन की थोड़ी-सी राख अपने सिर पर लगाने से व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है।

    नकारात्मकता से मिलेगी मुक्ति

    अगर आपके लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मकता बढ़ रही है, तो इसके लिए आप रावण दहन की राख से ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए दशहरे की रात को रावण दहन के बाद आप इस राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता। साथ ही सकारात्मकता भी बढ़ती है।

    बुरी नजर होगी दूर

    यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति या बच्चे को बुरी नजर लग गई है, तो इसके लिए भी आप रावण दहन की राख से ये खास उपाय कर सकते हैं। इसके लिए जिस सदस्य पर बुरी नजर लगी है, ऊपर से चारों ओर रावण दहन की थोड़ी सी राख घुमाकर घर से बाहर या दूर फेंक दें। ऐसा करने से आपको बुरी नजर से मुक्ति मिल सकती है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक को स्वास्थ्य में भी लाभ देखने को मिल सकता है।

