आपके घर के बाहर भी रात को रोते हैं कुत्ते-बिल्ली? जानिए इसके पीछे का संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर रात के सन्नाटे में जब किसी कुत्ते या बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो हमारे मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है। बड़े-बुजुर्ग तुरंत टोक देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन, इसके पीछे का असली सच क्या है? क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है?

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते और बिल्ली के रोने को लेकर कई गहरी मान्यताएं हैं: नकारात्मक शक्तियों का संकेत: ऐसी मान्यता है कि कुत्तों और बिल्लियों की इंद्रियां इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। वे उन चीजों या आत्माओं को देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य इंसान नहीं देख पाते। इसलिए, रात में उनका रोना आसपास किसी बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत माना जाता है।

अशुभ की आशंका: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि कुत्ता घर के मुख्य दरवाजे के सामने रोता है, तो इसे परिवार के किसी सदस्य पर आने वाले संकट या बीमारी का संकेत माना जाता है। इसी तरह बिल्ली का रोना या आपस में लड़ना घर में आर्थिक नुकसान या क्लेश का सूचक माना जाता है।