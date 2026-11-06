दीवाली पर किन घरों में होता है मां लक्ष्मी का वास? ये 5 आदतें तय करती हैं सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो लोग दीवाली के दिन विधिपूर्वक पूजा करते हैं और विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, तो मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में वास करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवाली के दिन किन घरों में मां लक्ष्मी का आगमन होता है?

स्वच्छता और पवित्रता: धार्मिक मान्यता है कि जिन घरों में दिवाली के दिन साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और जहां धूल-मिट्टी या टूटा-फूटा कबाड़ न हो, उन्हीं घरों में मां लक्ष्मी वास करती हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं।

महिलाओं का सम्मान: जिन घरों में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें गृहलक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तो उन्हीं घरों में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जिन घरों में सदैव वाद-विवाद और क्लेश की स्थिति बनी रहती है, वहां अलक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए कभी भी घर में किसी से वाद-विवाद नहीं करना चाहिए।