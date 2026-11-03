दीवाली की रात मुख्य द्वार पर ही क्यों जलाते हैं दीपक? 99% लोग नहीं जानते इसके पीछे का ये बड़ा रहस्य!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल देशभर में दीवाली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली की रात को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का विधान है। इस दीपक को मां लक्ष्मी के स्वागत, नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकने और घर में सुख-समृद्धि के संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में दहलीज को घर का सुरक्षा चक्र और ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवाली की रात को घर के मुख्य द्वार पर दीपक क्यों जलाया जाता है? आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नकारात्मक ऊर्जा से बचाव ऐसा माना जाता है कि दीवाली की रात घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। साथ ही घर पर बुरी नजर नहीं लगती और दरिद्रता का वास नहीं होता है।