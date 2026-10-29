नवंबर में कितने दिन रहेगी त्योहारों की रौनक? नोट करें दीवाली, गोवर्धन पूजा और छठ की सही तारीख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के आधार पर नवंबर का महीना कार्तिक और मार्गशीर्ष (अगहन) में आता है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से काफी ऊर्जावान और पवित्र माना जाता है।

इस साल नवंबर का महीना इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि दीवाली, भैया दूज, धनतेरस और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार इसी महीने में आने वाले हैं। आइए जानते हैं नवंबर 2026 (November Vrat Tyohar List 2026) में आने वाले प्रमुख तीज-त्योहार से जुड़ी सूची के बारे में।

नवंबर महीने की शुरुआत अहोई अष्टमी व्रत से हो रही है। नीचे सभी प्रमुख त्योहारों और व्रतों की जानकारी दी गई है। तारीख दिन हिंदू त्योहार 1 नवंबर 2026 रविवार अहोई अष्टमी / कालाष्टमी / मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 5 नवंबर 2026 गुरुवार रमा एकादशी 6 नवंबर 2026 शुक्रवार धनतेरस / यम दीपम 7 नवंबर 2026 शनिवार काली चौदस / मासिक शिवरात्रि 8 नवंबर 2026 रविवार नरक चतुर्दशी / दीवाली / लक्ष्मी पूजा / काली पूजा 10 नवंबर 2026 मंगलवार गोवर्धन पूजा / अन्नकूट 11 नवंबर 2026 बुधवार भैया दूज / यम द्वितीया / चित्रगुप्त पूजा / चंद्र दर्शन 15 नवंबर 2026 रविवार छठ पूजा / स्कंद षष्ठी 17 नवंबर 2026 मंगलवार गोपाष्टमी / मासिक दुर्गाष्टमी 18 नवंबर 2026 बुधवार अक्षय नवमी / जगद्धात्री पूजा 20 नवंबर 2026 शुक्रवार देवउठनी एकादशी 21 नवंबर 2026 शनिवार तुलसी विवाह 23 नवंबर 2026 सोमवार वैकुंठ चतुर्दशी 24 नवंबर 2026 मंगलवार देव दीवाली / गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा 25 नवंबर 2026 बुधवार रोहिणी व्रत 27 नवंबर 2026 शुक्रवार गणाधिप संकष्टी जानिए इन त्योहार से जुड़ी खास बातें 1 नवंबर, रविवार को अहोई अष्टमी- कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आने वाला अहोई अष्टमी का पर्व महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सफलता और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं निर्जला उपवास रखकर माता पार्वती से बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। 5 नवंबर, गुरुवार को रमा एकादशी- दीवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी बेहद खास मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अन्य सभी एकादशी में सबसे प्रिय है।

7 नवंबर, शनिवार को काली चौदस- गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल के अधिकतर हिस्सों में काली चौदस प्रमुख रूप से मनाई जाती है। इस दिन मां काली और हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में इसे भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है।

8 नवंबर, रविवार को नरक चतुर्दशी- नरक चतुर्दशी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। शाम के वक्त अकाल मृत्यु के डर से बचने के लिए लोग यमराज के नाम का दीपदान भी किया जाता है।

8 नवंबर 2026, रविवार दीवाली- कार्तिक मास की अमावस्या तिथि दीवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के साथ घरों को सुंदर-सुंदर दीपों और रोशनी से सजाने की परंपरा है। इस पर्व को सुख-समृद्धि, खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।

10 नवंबर, मंगलवार गोवर्धन पूजा- हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का भी विशेष महत्व है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर आने वाली गोवर्धन पूजा पर भक्त भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने की परंपरा निभाई जाती है। माना जाता है कि गोवर्धन पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है।

11 नवंबर, भैया दूज- नाम से पता चल रहा है एक ऐसा पर्व जो भाई-बहन के प्यार, अटूट रिश्ते और विश्वास का प्रतीक है। भैया दूज दीवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलकर लगाकर उनके लिए लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं।

15 नवंबर रविवार, छठ पूजा- कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर छठ का पर्व मनाया जाता है, जो सप्तमी तिथि के मौके पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत उत्तर भारत में यह त्योहार बेहद खास माना जाता है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा-उपासना की जाती है।

20 नवंबर शुक्रवार, देवउठनी एकादशी- हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर तिथि आती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही हिंदू समुदायों में शादी, ब्याह और मंगल कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं।