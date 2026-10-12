धनतेरस 2026: 6 या 7 नवंबर? कन्फ्यूजन करें दूर, अभी नोट करें सही डेट और खरीदारी का समय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में धनतेरस (Dhanteras 2026) के पर्व का विशेष महत्व है, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन धन्वंतरि देव और देवी लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

इसके अलावा धनतेरस के अवसर पर सोने, चांदी, पीतल के बर्तन, झाड़ू और साबुत धनिया आदि चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनत्रयोदशी पर इन चीजों को घर लाने से शुभ परिणाम मिलते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस और पूजा एवं खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।

धनतेरस 2026 तिथि और समय (Dhanteras 2026 Date and Time) वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 06 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 07 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार धनतेरस का पर्व 06 नवंबर को मनाया जाएगा।

धनतेरस 2026 शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2026 Shubh Muhurat) धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 06 बजकर 19 मिनट से 08 बजकर 17 मिनट तक

प्रदोष काल: शाम 05 बजकर 49 मिनट से 08 बजकर 23 मिनट तक

वृषभ काल: शाम 06 बजकर 19 मिनट से 08 बजकर 17 मिनट तक