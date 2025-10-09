Kartik 2025: कार्तिक माह में करें इन चीजों का दान, सदा बरसेगी प्रभु श्रीहरि की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिन्दू कैलेण्डर का आठवां महीना यानी कार्तिक माह (Kartik month 2025) को विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित माना गया है। इस बार कार्तिक माह की शुरुआत 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इस माह में स्नान-दान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आप प्रभु श्रीहरि की कृपा प्राप्ति के लिए कार्तिक के माह में इन चीजों का दान कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जरूर करें इन चीजों का दान कार्तिक मास में अपनी क्षमता के अनुसार, गरीबों व जरुरमंद लोगों के बीच अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप कार्तिक माह में सतनजा यानी सात प्रकार के अनाज का भी दान कर सकते हैं। इससे साधक को प्रभु श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है और उसके लिए धन प्राप्ति के योग बनते हैं।

(Picture Credit: Freepik) बनेंगे बिगड़े हुए काम कार्तिक मास में आप घी, तिल और पीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक के बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस माह में सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री का दान करते हैं, तो इससे आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।