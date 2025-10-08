Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kartik 2025 Mantra: विष्णु जी की पूजा के समय करें इन दिव्य मंत्रों का जप, खुशियों से भर जाएगा जीवन

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    कार्तिक माह (Kartik 2025 Mantra) के दौरान गंगा स्नान करने से व्यक्ति को जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति से सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    Kartik 2025 Mantra: विष्णु जी को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में कार्तिक माह का खास महत्व है। इस महीने की शुरुआत 08 अक्टूबर से हो रही है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योगनिद्रा से जागृत होते हैं। इस तिथि पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। भगवान विष्णु के जागृत होने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सनातन धर्म में चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। कार्तिक माह में रोजाना गंगा स्नान किया जाता है। इसके बाद विधि-विधान से भगवान विष्णु और देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने में रोजाना पूजा के समय जग के नाथ विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय भगवान विष्णु के नामों का जप करें।

    भगवान विष्णु के 108 नाम

    1. ऊँ श्री प्रकटाय नम:

    2. ऊँ श्री वयासाय नम:

    3. ऊँ श्री हंसाय नम:

    4. ऊँ श्री वामनाय नम:

    5. ऊँ श्री गगनसदृश्यमाय नम:

    6. ऊँ श्री लक्ष्मीकान्ताजाय नम:

    7. ऊँ श्री प्रभवे नम:

    8. ऊँ श्री गरुडध्वजाय नम:

    9. ऊँ श्री परमधार्मिकाय नम:

    10. ऊँ श्री यशोदानन्दनयाय नम:

    11. ऊँ श्री विराटपुरुषाय नम:

    12. ऊँ श्री अक्रूराय नम:

    13. ऊँ श्री सुलोचनाय नम:

    14. ऊँ श्री भक्तवत्सलाय नम:

    15. ऊँ श्री विशुद्धात्मने नम :

    16. ऊँ श्री श्रीपतये नम:

    17. ऊँ श्री आनन्दाय नम:

    18. ऊँ श्री कमलापतये नम:

    19. ऊँ श्री सिद्ध संकल्पयाय नम:

    20. ऊँ श्री महाबलाय नम:

    21. ऊँ श्री लोकाध्यक्षाय नम:

    22. ऊँ श्री सुरेशाय नम:

    23. ऊँ श्री ईश्वराय नम:

    24. ऊँ श्री विराट पुरुषाय नम:

    25. ऊँ श्री क्षेत्र क्षेत्राज्ञाय नम:

    26. ऊँ श्री चक्रगदाधराय नम:

    27. ऊँ श्री योगिनेय नम:

    28. ऊँ श्री दयानिधि नम:

    29. ऊँ श्री लोकाध्यक्षाय नम:

    30. ऊँ श्री जरा-मरण-वर्जिताय नम:

    31. ऊँ श्री कमलनयनाय नम:

    32. ऊँ श्री शंख भृते नम:

    33. ऊँ श्री दु:स्वपननाशनाय नम:

    34. ऊँ श्री प्रीतिवर्धनाय नम:

    35. ऊँ श्री हयग्रीवाय नम:

    36. ऊँ श्री कपिलेश्वराय नम:

    37. ऊँ श्री महीधराय नम:

    38. ऊँ श्री द्वारकानाथाय नम:

    39. ऊँ श्री सर्वयज्ञफलप्रदाय नम:

    40. ऊँ श्री सप्तवाहनाय नम:

    41. ऊँ श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नम:

    42. ऊँ श्री चतुर्मूर्तये नम:

    43. ऊँ श्री सर्वतोमुखाय नम:

    44. ऊँ श्री लोकनाथाय नम:

    45. ऊँ श्री वंशवर्धनाय नम:

    46. ऊँ श्री एकपदे नम:

    47. ऊँ श्री धनुर्धराय नम:

    48. ऊँ श्री प्रीतिवर्धनाय नम:

    49. ऊँ श्री केश्वाय नम:

    50. ऊँ श्री धनंजाय नम:

    51. ऊँ श्री ब्राह्मणप्रियाय नम:

    52. ऊँ श्री शान्तिदाय नम:

    53. ऊँ श्री श्रीरघुनाथाय नम:

    54. ऊँ श्री वाराहय नम:

    55. ऊँ श्री नरसिंहाय नम:

    56. ऊँ श्री रामाय नम:

    57. ऊँ श्री शोकनाशनाय नम:

    58. ऊँ श्री श्रीहरये नम:

    59. ऊँ श्री गोपतये नम:

    60. ऊँ श्री विश्वकर्मणे नम:

    61. ऊँ श्री हृषीकेशाय नम:

    62. ऊँ श्री पद्मनाभाय नम:

    63. ऊँ श्री कृष्णाय नम:

    64. ऊँ श्री विश्वातमने नम:

    65. ऊँ श्री गोविन्दाय नम:

    66. ऊँ श्री लक्ष्मीपतये नम:

    67. ऊँ श्री दामोदराय नम:

    68. ऊँ श्री अच्युताय नम:

    69. ऊँ श्री सर्वदर्शनाय नम:

    70. ऊँ श्री वासुदेवाय नम:

    71. ऊँ श्री पुण्डरीक्षाय नम:

    72. ऊँ श्री नर-नारायणा नम:

    73. ऊँ श्री जनार्दनाय नम:

    74. ऊँ श्री चतुर्भुजाय नम:

    75. ऊँ श्री विष्णवे नम:

    76. ऊँ श्री केशवाय नम:

    77. ऊँ श्री मुकुन्दाय नम:

    78. ऊँ श्री सत्यधर्माय नम:

    79. ऊँ श्री परमात्मने नम:

    80. ऊँ श्री पुरुषोत्तमाय नम:

    81. ऊँ श्री हिरण्यगर्भाय नम:

    82. ऊँ श्री उपेन्द्राय नम:

    83. ऊँ श्री माधवाय नम:

    84. ऊँ श्री अनन्तजिते नम:

    85. ऊँ श्री महेन्द्राय नम:

    86. ऊँ श्री नारायणाय नम:

    87. ऊँ श्री सहस्त्राक्षाय नम:

    88. ऊँ श्री प्रजापतये नम:

    89. ऊँ श्री भूभवे नम:

    90. ऊँ श्री प्राणदाय नम:

    91. ऊँ श्री देवकी नन्दनाय नम:

    92. ऊँ श्री सुरेशाय नम:

    93. ऊँ श्री जगतगुरूवे नम:

    94. ऊँ श्री सनातन नम:

    95. ऊँ श्री सच्चिदानन्दाय नम:

    96. ऊँ श्री दानवेन्द्र विनाशकाय नम:

    97. ऊँ श्री एकातम्ने नम:

    98. ऊँ श्री शत्रुजिते नम:

    99. ऊँ श्री घनश्यामाय नम:

    100. ऊँ श्री वामनाय नम:

    101. ऊँ श्री गरुडध्वजाय नम:

    102. ऊँ श्री धनेश्वराय नम:

    103.ऊँ श्री भगवते नम:

    104. ऊँ श्री उपेन्द्राय नम:

    105. ऊँ श्री परमेश्वराय नम:

    106. ऊँ श्री सर्वेश्वराय नम:

    107. ऊँ श्री धर्माध्यक्षाय नम:

    108. ऊँ श्री प्रजापतये नम:

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।