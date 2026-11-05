दीवाली के 5 दिनों में दिखें ये 4 सपने तो समझें चमकने वाली है किस्मत, क्या हैं स्वप्न शास्त्र के दुर्लभ संकेत?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाईदूज 5 दिनों तक मनाया जाता है। हिंदू मान्यता है कि, दीवाली का उत्सव बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक माना जाता है।

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, इसी दिन भगवान श्रीराम 14 साल बाद वनवास की कठिन यात्रा से माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। इस साल दीवाली 8 नवंबर 2026 को मनाया जाना है। ऐसे में इन पांच दिनों के दौरान माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धन्वंतरि देवता और भगवान गणेश की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वप्न शास्त्र में इस दीवाली से जुड़े कुछ खास तरह के सपनों को बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन विशेष स्वप्न के बारे में।

ऐसे सपने का मतलब है कि आपकी जीवन से जुड़ी समस्या खत्म हो सकती है। इसके साथ ही सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है। दीवाली के दौरान इस तरह का सपना देखना करियर और व्यापार में भी लाभदायक साबित हो सकता है।

सपने में मां लक्ष्मी की पूजा करना दीवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है, क्योंकि वो धन और सुख-समृद्धि की देवी हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने सपने में खुद को या परिवार को मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अब खत्म हो सकती है।

सपने में उल्लू का दिखाई देना दीवाली के मौके पर सपने में उल्लू के दर्शन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, सपने में उल्लू का दिखाई देना मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है।