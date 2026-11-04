मेष से मीन तक: इस दिवाली आपकी राशि के लिए मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग और फूल क्या है?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दीवाली का उत्सव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे भारत में इस दिन लोग अपनी मान्यताओं और परंपराओं के हिसाब से दीवाली का त्योहार मनाते हैं। इस साल दीवाली 8 नवंबर 2026, रविवार के दिन है।

दीवाली का उत्सव बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर रोशनी की विजय का प्रतीक है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं, ताकि जीवन में धन-धान्य की कमी न रहे। इसके अलावा एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा का मानना है कि दीवाली के मौके पर राशि अनुसार मां लक्ष्मी और गणेश जी को कुछ खास वस्तु अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होने के साथ मां लक्ष्मी की कृपा बनती है।

इससे जन्मकुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख-समृद्धि एवं धन-धान्य का स्थायी वास होता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के अनुसार मां लक्ष्मी को अर्पित की जाने वाली विशेष वस्तुएं-

मेष से मकर राशि तक की विशेष पूजन सामग्री

मेष: लाल पुष्प (विशेषकर लाल गुलाब या गुड़हल), कुमकुम और बेसन के लड्डू या केसर युक्त मिठाई।

वृषभ: सफेद कमल का फूल या मोगरा, चावल, सफेद मिठाई या खीर।

मिथुन: हरी दूर्वा, हरी इलायची, साबुत मूंग और मावे की मिठाई।

कर्क: सफेद कमल, कौड़ी, मखाना, और दूध से बनी मिठाई या खीर।

सिंह: कमल का फूल, लाल कनेर, गुड़ से बनी मिठाई या केसर की खीर।

कन्या: कमलगट्टा, हरी इलायची, बेलपत्र और मेवे।

तुला: सफेद फूल, बताशे, इत्र और नारियल।

वृश्चिक: लाल पुष्प, रोली, गुड़ और बेसन के मोदक या लड्डू।

धनु: पीले फूल (गेंदा), हल्दी की गांठ, चना दाल और केसर की मिठाई।

मकर: नीले फूल या अपराजिता, शक्करपारे, लौंग और सुपारी।

कुंभ: नीले या बैंगनी फूल, खोये की मिठाई, और इत्र।

मीन: पीला कमल या गेंदे का फूल, हल्दी, बेसन का हलवा या केसरिया भात।

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